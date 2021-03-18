ПРОВЕЛИ ВСТРЕЧУ

Дипломатия

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Абхазия в Сирийской Арабской Республике Баграт Хутаба встретился в Дамаске с Чрезвычайным и Полномочным Послом Исламской Республики Пакистан Саидом Мухаммад Ханом. Об этом сообщает Посольство Абхазии в Сирии.

Послы Абхазии и Пакистана выразили надежду в укреплении двусторонних отношений.

Саид Мухаммад Хан отметил, что в апреле 2021 года хотел бы провести повторную встречу с Багратом Хутаба. Дипломаты обменялись памятными подарками.

Ранее сообщалось, что в Дамаске состоялась встреча послов Абхазии и Йемена в Сирии.

Абхазия и Сирийская Арабская Республика объявили о взаимном признании независимости и установлении дипломатических отношений 25 мая 2018 года.

Номер: 18-19Выпуск: 4022-4023Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс