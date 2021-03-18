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18.03.2021
Номер: 18-19
Выпуск: 4022-4023
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс
ПРОВЕЛИ ВСТРЕЧУ
Дипломатия
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Абхазия в Сирийской Арабской Республике Баграт Хутаба встретился в Дамаске с Чрезвычайным и Полномочным Послом Исламской Республики Пакистан Саидом Мухаммад Ханом. Об этом сообщает Посольство Абхазии в Сирии.
Послы Абхазии и Пакистана выразили надежду в укреплении двусторонних отношений.
Саид Мухаммад Хан отметил, что в апреле 2021 года хотел бы провести повторную встречу с Багратом Хутаба. Дипломаты обменялись памятными подарками.
Ранее сообщалось, что в Дамаске состоялась встреча послов Абхазии и Йемена в Сирии.
Абхазия и Сирийская Арабская Республика объявили о взаимном признании независимости и установлении дипломатических отношений 25 мая 2018 года.
Номер: 18-19
Выпуск: 4022-4023
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс