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НАГРАЖДЕНИЕ 18.03.2021

НАГРАЖДЕНИЕ

За большой личный вклад в достижении международного признания Республики Абхазия министр иностранных дел Даур Кове награжден медалью Минобороны РА «За поддержание мира в Абхазии».

От имени министра обороны Владимира Ануа Даура Кове поздравили и вручили награду замминистра обороны, статс-секретарь Олег Аршба и начальник аппарата Минобороны Илья Гамисония.


Номер:  18-19
Выпуск:  4022-4023
Рубрика:  политика
Автор:  Апсныпресс

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