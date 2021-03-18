НАГРАЖДЕНИЕ

За большой личный вклад в достижении международного признания Республики Абхазия министр иностранных дел Даур Кове награжден медалью Минобороны РА «За поддержание мира в Абхазии».

От имени министра обороны Владимира Ануа Даура Кове поздравили и вручили награду замминистра обороны, статс-секретарь Олег Аршба и начальник аппарата Минобороны Илья Гамисония.

Номер: 18-19Выпуск: 4022-4023Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс