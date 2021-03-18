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18.03.2021
Номер: 18-19
Выпуск: 4022-4023
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс
НАГРАЖДЕНИЕ
За большой личный вклад в достижении международного признания Республики Абхазия министр иностранных дел Даур Кове награжден медалью Минобороны РА «За поддержание мира в Абхазии».
От имени министра обороны Владимира Ануа Даура Кове поздравили и вручили награду замминистра обороны, статс-секретарь Олег Аршба и начальник аппарата Минобороны Илья Гамисония.
Номер: 18-19
Выпуск: 4022-4023
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс