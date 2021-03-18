КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТОВ

15 марта вице-премьер, министр экономики Кристина Озган проинспектировала несколько объектов, профинансированных в рамках Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия.

Школа №7 в городе Гудауте была отремонтирована в 2019 году, но не была оснащена необходимой мебелью и инвентарем. По поручению министра экономики, Управление капитального строительства организовало полное оснащение школы на сумму 8 млн 120 тысяч рублей.

Кристина Озган в сопровождении начальника УКС Тимура Агрба, и. о. главы Администрации Гудаутского района Баграта Боджгуа осмотрела школу и оценила проведенные работы.

Тимур Агрба сообщил, что подрядчик выполнил работы согласно контракту в полном объеме. Была приобретена мебель в классы, оборудование для столовой и лингафонных кабинетов, необходимое оснащение для кабинетов химии, биологии и спортивного зала. Все работы были завершены к приходу детей в школу после карантина.

Директор школы Инна Халваш поблагодарила министра экономики за оказанную поддержку и отметила, что такое оснащение сделает учебный процесс качественнее.

Далее министр экономики посетила Гудаутскую центральную районную больницу, где подходят к завершению работы по созданию кислородной станции для обеспечения больницы централизованной подачей кислорода. Решением сопредседателей Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству станция была приобретена за счет невостребованных средств российской финансовой помощи за 2020 год. Сметная стоимость всех работ с учетом транспортировки, монтажа станции и установки в основном корпусе больницы централизованной системы снабжения кислородом составила 16,5 млн рублей.

Теперь Гудаутский COVID-центр сможет снабжать самым чистым, медицинским кислородом все больницы страны. Главврач Хаджарат Шамба отметил, что появление станции качественно отразится на результатах лечения, и подчеркнул, что осуществить этот проект было не просто. «Сейчас в связи с пандемией сложно достать даже кислородные концентраторы, а не то чтобы такое дефицитное оборудование и обустроить станцию», – сказал Шамба.

В завершении инспекции вице-премьер посетила Гагрскую среднюю школу №1, в которой обучается 450 детей. Строительство школы было завершено в 2019 году, однако она не была полностью укомплектована, и по поручению Президента осенью прошлого года приступили к реализации проекта доукомплектования школы необходимым инвентарем.

Сейчас работы в школе еще ведутся, но практически все оборудование завезено. В актовый зал были закуплены кондиционеры и шторы с электроприводом, оборудованы специальные классы для уроков труда с мальчиками (мастерская) и девочками (швейное оборудование). Класс для мальчиков уже функционирует и ребята даже успели смастерить скамейку, которая теперь украшает холл школы.

Оборудована открытая спортивная площадка, установлены баскетбольные щиты и трибуны. Докупили часть недостающего кухонного оборудования для школьной столовой. Кроме того, приобретен и установлен трансформатор. Сметная стоимость проекта составила 4 млн 374 тысяч рублей.

«В период сдачи объекта было отмечено, что школа недоукомплектованная. Как ранее уже отмечалось, есть определенные проблемы с качеством выполненных строительных работ», – сказала Кристина Озган. Часть кафеля в коридорах треснула, некоторые плиты отклеились, на стенах появились трещины, также трещины видны и на бетоне вокруг здания, что связано с усадкой нового здания. Все эти вопросы Озган поручила директору УКС держать на контроле, подрядчикам устранить недочеты, так как срок гарантийного обслуживания еще не истек.

Номер: 18-19Выпуск: 4022-4023Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс