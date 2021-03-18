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Транспорт

Делегация РУП «Абхазская железная дорога» во главе с гендиректором Арсоу Читанава по приглашению ОАО «Российские железные дороги» находится с рабочим визитом в Москве.

Арсоу Читанава и его помощник Октай Хазириши рассказали о результатах проведенных встреч.

«Мы обсудили вопросы, связанные с организацией контейнерных перевозок, подключением АЖД к информационным системам ОАО «РЖД», увеличением пассажирского потока между нашими государствами», – сказал Читанава.

Помощник гендиректора РУП «Абхазская железная дорога» Октай Хазириши сообщил, что абхазская сторона на встрече презентовала новый проект – туристический поезд «Абхазский круиз».

«Из Сочи в Абхазию будет отправляться круизный поезд. По пути следования он совершит три остановки: на станциях Гагрыпш (г. Гагра), Псырцха (г. Новый Афон) и Кяласур (г. Сухум). Пассажиры поезда проведут по одному дню в Гагре, Новом Афоне и Сухуме. Ночевать же они будут в поезде. Туристам будут предложены интересные экскурсионные маршруты по достопримечательным местам Абхазии. Поезд будет охраняться. В нем будет вагон-ресторан».

Номер: 18-19Выпуск: 4022-4023Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс