ПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ

На заседании Сухумского городского Собрания депутаты единогласно проголосовали за присвоение имени Валериана Кобахия скверу по улице Аидгылара у здания бывшего Совмина.

«Валериан Кобахия – видный политический деятель, участник национально-освободительного движения Абхазии. Сын Кобахия сказал, что на свои средства будет содержать сквер в надлежащем виде. Администрация города установила там детскую площадку, поставила фонари», – сказал председатель Собрания Дмитрий Маршания.

Еще один вопрос на повестке дня СГС касался переименования улицы Северной в улицу имени Дмитрия Илларионовича Гамгия – ветерана Отечественной войны, кавалера Ордена Леона. Однако принятие решения по этому вопросу депутаты решили отложить, поскольку он вызвал вопросы и споры.

Депутат Семен Бжания отметил, что вопрос переименования улицы связан с финансовыми расходами, кроме того, жителям придется менять документы.

Ряд депутатов интересовал вопрос протяженности улицы и числа жителей.

Депутат Нарсоу Салакая, представлявший проект, на эти вопросы ответить не смог.

Номер: 18-19Выпуск: 4022-4023Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс