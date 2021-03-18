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18.03.2021
Номер: 18-19
Выпуск: 4022-4023
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс
С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ
Временно исполняющий обязанности премьер-министра Республики Абхазия, министр финансов Владимир Делба отбыл с рабочим визитом в Москву 17 марта, сообщает пресс-служба Кабинета Министров РА.
В ближайшие дни с его участием пройдут встречи в Министерстве финансов России. С российскими коллегами он проведет двусторонние консультации по вопросам взаимодействия и сотрудничества в 2021 году.
Номер: 18-19
Выпуск: 4022-4023
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс