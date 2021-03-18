С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ

Временно исполняющий обязанности премьер-министра Республики Абхазия, министр финансов Владимир Делба отбыл с рабочим визитом в Москву 17 марта, сообщает пресс-служба Кабинета Министров РА.

В ближайшие дни с его участием пройдут встречи в Министерстве финансов России. С российскими коллегами он проведет двусторонние консультации по вопросам взаимодействия и сотрудничества в 2021 году.

Номер: 18-19Выпуск: 4022-4023Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс