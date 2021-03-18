РОССИЯ – АБХАЗИЯ

В Москве состоялась рабочая встреча вице-премьера, министра экономики Республики Абхазия Кристины Озган с заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Александром Новаком

В рамках встречи стороны затронули вопросы поддержания и укрепления надежного энергоснабжения Республики Абхазия, повышения энергобезопасности сетей и их модернизации. Кроме того, Александр Новак и Кристина Озган подробно обсудили детали поставок электроэнергии в Абхазию на время остановки гидроагрегатов в рамках ремонта оборудования ИнгурГЭС.

«Также рассчитываем на конструктивное взаимодействие в деле реализации Программы формирования общего социального и экономического пространства между нашими странами», – подчеркнул Александр Новак по итогам встречи.

***

В рамках рабочей командировки в Москву вице-премьер, министр экономики Кристина Озган провела ряд запланированных встреч в Министерстве экономического развития Российской Федерации, Министерстве энергетики РФ и Федеральном агентстве воздушного транспорта.

Обсуждался широкий круг вопросов, в том числе: реализация Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия; Программа формирования общего социального и экономического пространства между Российской Федерацией и Республикой Абхазия; мероприятия по разработке Генеральной схемы газификации Абхазии; Программа льготного кредитования; модернизация энергетической отрасли Республики Абхазия.

В Москве речь также шла и о вопросах, связанных с перетоком электроэнергии из Российской Федерации в Абхазию.

В целом Озган расценивает поездку как продуктивную. Вице-премьер довольна результатами встреч. Многие вопросы требуют тщательной предварительной проработки со стороны профильных ведомств обеих стран. Этот процесс сейчас осуществляется в полной мере.

Номер: 18-19Выпуск: 4022-4023Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс