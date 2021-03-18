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РОССИЯ – АБХАЗИЯ
В Москве состоялась рабочая встреча вице-премьера, министра экономики Республики Абхазия Кристины Озган с заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Александром Новаком
В рамках встречи стороны затронули вопросы поддержания и укрепления надежного энергоснабжения Республики Абхазия, повышения энергобезопасности сетей и их модернизации. Кроме того, Александр Новак и Кристина Озган подробно обсудили детали поставок электроэнергии в Абхазию на время остановки гидроагрегатов в рамках ремонта оборудования ИнгурГЭС.
«Также рассчитываем на конструктивное взаимодействие в деле реализации Программы формирования общего социального и экономического пространства между нашими странами», – подчеркнул Александр Новак по итогам встречи.
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В рамках рабочей командировки в Москву вице-премьер, министр экономики Кристина Озган провела ряд запланированных встреч в Министерстве экономического развития Российской Федерации, Министерстве энергетики РФ и Федеральном агентстве воздушного транспорта.
Обсуждался широкий круг вопросов, в том числе: реализация Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия; Программа формирования общего социального и экономического пространства между Российской Федерацией и Республикой Абхазия; мероприятия по разработке Генеральной схемы газификации Абхазии; Программа льготного кредитования; модернизация энергетической отрасли Республики Абхазия.
В Москве речь также шла и о вопросах, связанных с перетоком электроэнергии из Российской Федерации в Абхазию.
В целом Озган расценивает поездку как продуктивную. Вице-премьер довольна результатами встреч. Многие вопросы требуют тщательной предварительной проработки со стороны профильных ведомств обеих стран. Этот процесс сейчас осуществляется в полной мере.
Номер: 18-19
Выпуск: 4022-4023
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс