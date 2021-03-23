ВЧЕРА

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил с днем рождения бывшего Президента Рауля Хаджимба.

В поздравительном адресе отмечается:

«Уважаемый Рауль Джумкович! Примите поздравления по случаю Вашего дня рождения. Уверен, что Ваш опыт государственной службы будет использован на благо нашей страны. Желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, мира и благополучия Вашей семье».

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Дорогой Рауль Джумкович!

Политсовет Народной партии Абхазии поздравляет Вас с днём рождения, желает здоровья, бодрости духа, хорошего настроения, присущих Вам колоссальной выдержки, сдержанности и терпения, долгих лет жизни, мудрости, исполнения всех планов и помыслов, полной реализации жизненного потенциала, человеческого счастья. Шъы8сын7ры духааит!

Якуб ЛАКОБА

Номер: 20Выпуск: 4024Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс, Якуб ЛАКОБА