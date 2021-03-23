СЕГОДНЯ

Договорились о реструктуризации кредита

В Москве состоялась рабочая встреча временно исполняющего обязанности Премьер-министра, министра финансов Республики Абхазия Владимира Делба с заместителем министра финансов Российской Федерации Тимуром Максимовым. Обсуждались вопросы двустороннего взаимодействия. Основной темой встречи стал вопрос реструктуризации задолженности по российско-абхазскому межправительственному соглашению о предоставлении Правительству Республики Абхазия государственного экспортного кредита в целях восстановления и развития железной дороги Республики Абхазия от 24 декабря 2010 года. В ходе встречи, учитывая обращение абхазской стороны, представители финансовых органов России и Абхазии договорились о детальной проработке предложения по решению данного вопроса в удобном для двух сторон исполнении.

Номер: 20Выпуск: 4024Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс