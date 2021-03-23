ЗАВТРА

ПРОВЕСТИ ВОВРЕМЯ ВЕСЕННЕ-ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ

По данным Минсельхоза, в республике имеется 121 трактор для полевых работ, 110 из которых в рабочем состоянии.

В этом году во время весенне-полевых работ планируется вспахать до 9 000 гектаров земли.

Как информировал начальник отдела агрономии Эдуард Барганджия, руководство Министерства совершило инспекционные поездки по районам и изучило ситуацию на местах и готовность сельхозтехники к весенне-полевым работам.

«Так, в Гулрыпшском районе 19 тракторов, 17 из которых готовы к работе. В Очамчырском районе 24 из 30 тракторов подготовлены к пахоте, в Ткуарчалском районе из 11 тракторов готово десять. В Галском районе 20 из 22 также могут приступить к работам. В Сухумском районе все восемь тракторов в рабочем состоянии. В Гудаутском районе 25 тракторов и там тоже вся техника исправная. В Гагрском районе шесть рабочих тракторов», – сообщил Барганджия.

Из-за дождливой погоды крестьяне еще не приступили к весенне-полевым работам.

В сезон 2020 года в Абхазии было вспахано до девяти тысяч гектаров земли. Частично для сельхозработ использовалась техника районных МТС, но во многих селах есть свои тракторы.

«Вся сельскохозяйственная техника МТС находится на хозрасчете. МТС сами зарабатывают и обслуживают свою технику, но бывает, когда они сталкиваются с проблемами. В таких ситуациях Минсельхоз оказывает им помощь с топливом, разного рода комплектующими. Конечно, в бюджете не предусмотрены расходы на все, в чем они нуждаются, но Министерство старается помогать МТС», – отметил Барганджия.

За использование сельскохозяйственной техники МТС крестьяне платят 2 993 рубля за один гектар вспаханной земли, 1400 рублей – за боронование, культивация одного гектара обходится в 737 рублей, а посев – 1452 рубля.

Номер: 20Выпуск: 4024Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс