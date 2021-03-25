ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО...

• Первые признаки инфаркта могут проявиться на коже вмятинами на ней, заявили зарубежные медики. Они советуют, снимая носки в конце дня, внимательно осматривать лодыжки. Насторожить должен синюшный или фиолетовый оттенок кожи, появление сеточки капилляров. Появление вмятин – тоже тревожный звоночек.

• Самым опасным положением для сна является поза сидя. Напрягаются мышцы спины, позвоночник, замедляется кровоток. И как результат, боль в суставах, отеки конечностей, образование тромбов и варикоз. Полезнее всего отдыхать, лежа на спине. В таком положении все мышцы и внутренние органы отдыхают, не мешая друг другу.

• Человек, переболевший коронавирусом, может продолжать его распространять еще 90 дней. Даже если никаких симптомов инфекции нет и тест отрицательный.

Номер: 21-22Выпуск: 4025-4026Рубрика: обществоАвтор: Из российской прессы