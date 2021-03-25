КАК У НИХ, С ЛЕТОМ-2021?

Читая другие СМИ

Греция в восемь раз увеличила число разрешений на въезд для россиян. Об этом сообщается в официальной правительственной газете.

С 22 марта в Грецию смогут въезжать 4 тысячи российских граждан в неделю. С сентября в страну пускали только 500 россиян в неделю.

Новые правила вступят в силу 22 марта и будут действовать до 5 апреля. Сейчас въезд разрешен только через три аэропорта – Афин, Салоников и Ираклиона.

Чтобы попасть в Грецию, нужен отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сданный не более чем за 72 часа до прибытия, а также справка на английском языке с указанием всех данных. Авиакомпании обязаны проверять это свидетельство перед посадкой. Кроме того, нужно заполнить электронную форму PLF (Passenger Locator Form), в которой указываются контактные данные в Греции. В аэропорту сотрудники могут сделать выборочный тест на Covid-19.

По словам первого заместителя министра иностранных дел Милтиадиса Варвициотиса, Греция будет обслуживать большее количество пассажиров, а с мая планирует принимать всех россиян.

Номер: 21Выпуск: 4025-4026Рубрика: политикаАвтор: Из интернета