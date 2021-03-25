СПОРТ

Воспитанница секции бокса Управления по делам молодежи и спорта Администрации г. Сухума Мелконян Диана заняла I место в первенстве центрального совета физкультурно-спортивного общества профсоюзов «Россия» по боксу среди девушек 15-16 лет, в весовой категории 48 кг., тем самым обеспечила себе выход в первенство России. Соревнования проходили в Краснодарском крае, станице Голубицкой. Тренер – Авидзба Д. Р.

Номер: 21-22Выпуск: 4025-4026Рубрика: спортАвтор: Комитет по вопросам молодежи и спорта Администрации г. Сухум