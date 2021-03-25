КАК ПАНДЕМИЯ КОРОНАВИРУСА ПОВЛИЯЛА НА ЗАКУПКИ

Опрос

Астанда Отырба (г.Сухум): «Цены значительно выросли на продовольственные продукты, особенно на импортные овощи и фрукты. Если раньше можно было купить килограмм огурцов за 200 рублей, то сейчас привозные огурцы стоят 400 рублей. Это очень дорого! Рост цен наблюдается и в продуктовых магазинах, и в супермаркетах, и в аптеках».

Татьяна (г.Сухум): «Я бы сказала, что цены растут с каждым днем, особенно на товары повышенного спроса. Если десять дней назад я покупала пачку гречки за 65 рублей, то сегодня цена этой же пачки, в том же магазине стоит 80 рублей. Не знаю, чем вызван такой скачок цен».

Сария (с.Абгахыку): «Цены нестабильны, и не в нашу пользу. Если закупать продукты на неделю, лучше ехать на рынок, потому что цены на рынке и в супермаркетах разнятся на каждый продукт на 15-20 рублей. Когда ты набираешь много, вроде бы небольшие надбавки выливаются в кругленькую сумму».

Кристина (г. Пицунда): «Я не вижу особой разницы, цены почти такие же, как и прежде. Но я заметила, что один продукт может стоить по-разному в магазинах, где-то дороже, а где-то дешевле. Не знаю, чем это вызвано, может, высокой арендной платой или хорошей проходимостью. Так будет, пока не появится орган, контролирующий рыночные цены».

Софья Пестова (г.Сухум): «Я заметила, что на картошку, лук, морковку поднялись цены. Если раньше они продавались по 20-25 рублей, то сейчас цена на них от 30 рублей и выше. Если раньше в «Кормилице» на неделю можно было закупиться на 3000 рублей, то сейчас такой «поход» за продуктами обходится в 5000 рублей. Жалко, что нет органа, регулирующего цены на продовольственные товары. Я работаю в сетевой компании «Сибирское здоровье». Мне нравится ценовая политика нашей компании. У нас на некоторые товары поднялись цены, но только на те товары, где сырьё на них компания берет за рубежом. При этом на некоторые товары компания снизила цены. К примеру, зубная паста, которая раньше стоила 280 рублей, сейчас продается за 240 рублей, патчи для глаз стоили 2100 рублей, теперь продаются за 1890 рублей. Таким образом «Сибирское здоровье» заботится о своих клиентах».

Олеся Маланка (г.Гагра): «Подорожали продукты, лекарства. Сегодня 2000 рублей – это гроши. Раньше на семью из трех человек на две недели хватало 5000 рублей, сейчас тратим 1000 рублей в день. И не дай бог заболеть, то это вообще крах. Лекарства от простуды очень дорогие».

Алина Кортава (г.Очамчыра): «Сложно мне судить, так как овощи и фрукты свои, хлеб печем дома сами. Из того, что покупаем, мука подорожала, картошка, но особой разницы мы не почувствовали. И лекарство не приходилось покупать. Единственное что – маме своей покупаю в аптеке лекарство от давления, цена на него такая же. Соседи недавно болели обычной простудой, жаловались, что арбидол, терафлю, капли для носа, спреи для горла теперь стоят намного дороже».

Кристина (г.Гагра): «Для меня нет ничего удивительного в том, что цены растут. Они растут каждый год. После пандемии – тем более. Экономический кризис во всем мире, малый и средний бизнес не выдержали карантин. Многие компании обанкротились. Для Абхазии это особенно ощутимо, так как 90 % продукции привозится, своих продуктов мало. Вот только заработные платы остаются прежними».

Опрос провели Эсма АРДЖЕНИЯ и Милана ЖИБА

Номер: 21-22Выпуск: 4025-4026Рубрика: обществоАвтор: Опрос провели Эсма АРДЖЕНИЯ и Милана ЖИБА