ЕСТЬ НАД ЧЕМ ЗАДУМАТЬСЯ

По просьбе читателей

В последнее время в нашем обществе появилось много разговоров о том, что делать с Грузией – общаться с ней, торговать, дружить или просто игнорировать ее.

Много занимаясь политикой (выборы, съезды, митинги, сходы и т.д.) и доказывая на них свою любовь к Абхазии, ее народу, мы не заметили, что постепенно скатились к простым оскорблениям друг друга и навешиванию ярлыков.

В последнее время дошло даже до таких неприятных опасных действий, что наши ветераны Отечественной войны народа Абхазии уже стали выговаривать друг другу всякую ерунду: «Дескать, знаем, как ты воевал и как медали заработал». Такие высказывания не остаются незамеченными в Грузии. Каждому внутреннему конфликту у нас они радуются и… делают выводы, строят планы со своими друзьями, которые помогают им разработать схемы действий.

Сразу после нашей Победы 30 сентября Грузия не один раз устраивала провокации на границе по р.Ингур и даже внутри Абхазии. Многочисленные международные миссии, в том числе и ООН, которые в свое время пребывали у нас в большом количестве, собрали достаточно материала о наших действиях, поступках, желаниях и жизненных предпочтениях. В том числе меркантильных.

В те годы эти иностранцы, проверяя ситуацию в республике, нашептывали нам на различных встречах, с кем лучше дружить Абхазии – с Россией или все-таки с Грузией.

Один из работников ООН в Абхазии в 1995 году говорил тогда: «Войны в Абхазии больше не будет». Существует много технологий, которые могут изменить мышление, особенно у молодежи. При желании народ можно повернуть в любую сторону.

В первые месяцы после войны сначала робко, потом все чаще через границу по р.Ингур нашими отдельными лицами стала налаживаться нелегальная торговля с Грузией. С каждым годом она стала носить уже более устойчивый характер и шла по нарастающей. Наша газета не раз писала об этом незаконном бизнесе и других пограничных нарушениях. Но тот не учтенный для государства доход от переправки товара «туда – обратно» не дает власти на протяжении почти 30 лет после войны определиться с этим вопросом. Никто не хочет его решить радикально: закрыть границу или взимать установленные законом пошлины. Причина одна – граница «кормит» людей от самого низа до верхних слоев различных чиновников.

Грузию устраивает такая «интеграция» с Абхазией, и она ее развивает.

Мы же не задумываемся, чем это может обернуться для нас как страны-победительницы. У себя дома говорим о высоких моральных качествах, памяти о войне, патриотизме и любви к своей единственной Родине и т.д. И тут же переходим совершенно к противоположным действиям, когда стремимся что-то получить, приобрести, вылечиться, отдохнуть в стране за Ингуром.

Грузия была и остается для нас противоречивой и ненадежной соседкой. Говорить об экономических и других связях с ней можно тогда, когда с ее стороны будет подписан политический документ и, может быть, даже не один – о мире, невозобновлении военных действий и прочих, из которых следует – наша соседка наконец-то поняла всю историческую картину развития Республики Абхазия и действительно хочет жить по-соседски, равноправно.

Но Грузия не собирается делать это ни сейчас, ни в обозримом будущем. Об этом хорошо говорят ее действия и препоны, которые она ставит для нас в любой сфере, нередко чужими руками.

В отличие от нас, Грузия еще в 2010 году с помощью ЕС и США составила план, который должен без военных действий «затянуть» Абхазию в лоно Грузии. Сроки в этом плане не устанавливаются. Но как говорят в Одессе, «все делается постепенно».

Последние события, связанные с привезенной иконой из Грузии, «странной» поездкой наших бизнесменов туда, вызвали настоящий переполох и возмущение в нашем обществе. Власть и оппозиция, а значит (сюда вынужденно втягиваются различные группы наших людей), само общество стали доказывать друг другу, где черное, а где белое. Вновь зазвучали громкие слова о патриотизме и предательстве. Естественно, о столь необходимом сплочении народа в такой ситуации ждать не приходится.

Грузия этому очень рада и потирает руки. Другие страны делают выводы.

Мы не до конца воспринимаем слова друга Абхазии, первого Посла РФ в РА, который искренне переживает за нас и просит не переходить опасную черту. Ведь за ней нашим недоброжелателям будут развязаны руки, чтобы по своему усмотрению «разговаривать с несостоявшейся страной. А нашему стратегическому партнеру будет очень сложно выправить положение в наших интересах».

Добавил напряженности в обществе противоречивый арест нашего соотечественника, Героя Донбасса и народного героя январских событий 2020 года.

Тогда каждый за честь считал похлопать его по плечу, или на фото запечатлеть себя со «славным сыном Абхазии». Ну да, тогда у него «не было оружия, ни особых друзей из ДНР, ни плана по силовому отлучению от своей должности бывшего президента».

Но он со свойственной ему открытостью заявил чиновникам, пришедшим во власть с его помощью: «Мы что, хотим отвернуться от своего друга – России и пойти навстречу своему врагу – Грузии, забыть, какой ценой далась наша свобода! Нет, так не будет. Не дадим».

Последовали арест, суд и объвинение в «подготовке госпереворота 2021 г.».

На встрече с депутатами Народного Собрания Президент сказал, что будет возможность ознакомить народных избранников, а значит, и их избирателей с фактами подготовки свержения власти.

Это правильное решение Президента РА, который может расставить все точки над «i»,и тогда не будет в обществе одного из факторов напряжения, недосказанности, повода для слухов и сплетен.

Видимо, надо учесть, что многонациональный народ Абхазии за долгие годы политических баталий устал, хочет стабильности. Он не потерял способности различать плохое от хорошего, ненужное, опасное от необходимости сделать что-то полезное для страны.

***

Далее мы приводим основные пункты плана Грузии по Абхазии.

Ознакомившись с ними, можно сделать вывод, в каких вопросах их план уже работает отлично, хорошо или неплохо и т.д. И понять, к чему и как мы сами «невзначай» прикладываем действия и способствуем в «успехах» реализации их стратегии. Есть над чем задуматься.

Юрий КУРАСКУА

СТРАТЕГИЯ

«ВОВЛЕЧЕНИЕ ПУТЕМ СОТРУДНИЧЕСТВА»

Правительство Грузии в январе 2010 года утвердило документ под названием «Стратегия в отношении оккупированных территорий: Вовлечение путем сотрудничества».

Документ предусматривает реинтеграцию территорий и населения зон конфликта в Грузию исключительно мирным путем.

Государственной целью грузин является обеспечение такого будущего, когда каждый гражданин страны будет пользоваться привилегиями демократического правления, глобально интегрированной, развитой экономикой и жить в толерантном, полиэтническом и многокультурном обществе. Этот подход основывается на всеобщих принципах и ценностях, разделяемых всеми европейскими народами и отраженных в Хельсинском заключительном акте.

Правительство Грузии стремится сделать доступными населению Абхазии и Цхинвальского региона/Южной Осетии все преимущества, которые несет прогресс, достигнутый в результате осуществляемых в государстве реформ, и более глубокая интеграция страны в Евросоюз, Евроатлантические структуры и институты.

Правительство Грузии уверено, что интеграция с этими институциями создаст еще более прочные гарантии для благополучия и безопасности ее полиэтнического и многокультурного общества.

Все эти попытки согласуются с политикой международного сообщества, которое не признает независимость Абхазии и Цхинвальского региона/Южной Осетии и поддерживает инициативу Грузии по проведению политики вовлечения.

Стратегическая цель

Наименование государственной Стратегии в отношении оккупированных территорий – «Вовлечение путем сотрудничества» – отражает суть этой Стратегии, направленной против изоляции и раздробленности, вызванной оккупацией. Намеченная цель будет достигнута путем создания таких форматов и введением таких поощрительных механизмов, которые будут способствовать вовлечению упомянутых регионов. Цель государственной Стратегии – содействовать восстановлению и углублению отношений между населением Грузии, разобщенным разделительными линиями, возникшими в результате оккупации, и обеспечить населению Абхазии и Цхинвальского региона/Южной Осетии те права и привилегии, которыми пользуется каждый гражданин Грузии.

Намеченные цели могут быть достигнуты в том числе и путем проведения следующей проактивной политики:

• Содействие экономическим отношениям между общинами, разобщенными разделительными линиями; улучшение социально-экономического положения населения по обе стороны разделительных линий; вовлечение Абхазии и Цхинвальского региона/Южной Осетии в международные экономические отношения Грузии.

• Реабилитация и развитие такой инфраструктуры, которая сделает возможным свободное передвижение населения и товаров через разделительные линии.

• Усиление существующих механизмов и разработка новых возможностей с целью защиты в Абхазии и Цхинвальском регионе/Южной Осетии фундаментальных прав человека, в том числе свободы вероисповедания и права на получение образования на родном языке.

• Улучшение качества и доступности здравоохранения для населения, пострадавшего в результате войны; создание широких возможностей для получения образования.

• Содействие свободному передвижению, а также контактам и сотрудничеству жителей, находящихся за пределами разделительных линий, путем определения общих интересов и поддержки основанных на обоюдных интересах совместных межобщинных проектов и других видов деятельности.

• Содействие свободному распространению информации между регионами, изолированными разделительными линиями, с целью усиления взаимопонимания и сотрудничества.

Стратегия в первую очередь основывается на принципах территориальной целостности, незыблемости границ и суверенитета Грузинского государства, проведения политики непризнания оккупированных территорий и, в конечном итоге, их полной деоккупации.

Грузия намерена активно сотрудничать с государствами-партнерами и организациями с тем, чтобы создать экспертизу, инструменты и ресурсы, необходимые для осуществления этих целей.

Оккупация Россией Абхазии и Цхинвальского региона/Южной Осетии и политика, направленная на аннексию этих двух регионов, осложняют процесс примирения между народами Грузии и мирную реинтеграцию оккупированных территорий в конституционное пространство Грузии.

Настоящая Стратегия основывается на том принципе, что безопасность в Абхазии и Цхинвальском регионе/Южной Осетии должна обеспечиваться путем международных механизмов безопасности, в том числе посредством беспристрастных наблюдательных, полицейских и/или миротворческих сил, включая также местные ресурсы.

Будущий политический статус Абхазии и Цхинвальского региона Южной Осетии в пределах границ Грузинского государства будет определен в процессе мирных переговоров, в условиях возвращения вынужденно перемещенных лиц и беженцев и полной деоккупации территорий страны.

Настоящая Стратегия подтверждает необходимость безопасного, добровольного и достойного возвращения вынужденно перемещенных лиц и беженцев, так же, как и примирения населения, пострадавшего в результате войны. Она также признает необходимость создания таких условий, которые позволят вынужденно перемещенным лицам и беженцам воспользоваться правом на безопасное, добровольное и достойное возвращение.

Грузия выступает против изоляции Абхазии и Цхинвальского региона/Южной Осетии, осознавая негативные последствия изоляции проживающего там населения. Правительство Грузии будет вести политику, ориентированную на человека, цель которой – вовлечение населения, проживающего на этих территориях. Деизоляция Абхазии и Цхинвальского региона/Южной Осетии может быть осуществлена путем содействия отношениям между населением, разобщенным разделительными линиями, и предложения этому населению преимуществ, сопутствующих сближению Грузии с европейским и международным сообществом.

Государственная Стратегия основывается на непоколебимом убеждении, что население, проживающее в Абхазии и Цхинвальском регионе/Южной Осетии, – неотъемлемая часть грузинского общества и его будущего.

Грузия признает и защищает универсальные права и свободы человека и стремится к благополучию и процветанию всего населения Грузии. Твердое решение правительства Грузии – создать такие же возможности нынешнему населению Абхазии и Цхинвальского региона/Южной Осетии, независимо от этнического происхождения, религиозных убеждений и политических взглядов его представителей, как те, что предоставлены остальному населению Грузии.

Грузия признает неприкосновенность права собственности и любое нарушение этого права считает незаконным. Опираясь на указанный принцип, власти страны оставляют за собой право задействовать все возможные местные и международные механизмы для защиты права собственности населения, как в настоящее время проживающего в Абхазии и Цхинвальском регионе/Южной Осетии, так и изгнанного из этих регионов.

Цели

Экономические отношения:

– Содействие активизации торговых отношений между населением, разобщенным разделительными линиями, путем создания необходимых для этих отношений правовых и логистических условий, что сделает как рынок, так и товары легкодоступными для населения; содействие активизации торговых отношений путем разработки финансовых условий, способствующих расширению торговли, в том числе и путем формирования соответствующей среды для экономического сотрудничества.

– Восстановление продуктивности и развития сельскохозяйственных отраслей и агробизнеса; стимулирование и поддержка социальных и межобщинных отношений между населением по обе стороны разделительных линий, создание специальных экономических зон, в том числе и интегрированных социально-экономических и/или других зон, ареал действия которых будет распространяться по обе стороны разделительных линий.

– Создание целевых фондов при участии государства, доноров и частных инвесторов для поддержания совместной бизнес-деятельности и проектов.

– Разработка соответствующих юридических механизмов для предоставления возможности и стимулирования вывоза/продажи продукции из Абхазии и Цхинвальского региона/Южной Осетии на местные, региональные и международные рынки.

– Поиск путей, способствующих трудоустройству населения, проживающему между разделительными линиями.

– Налаживание инфраструктуры, связывающей Абхазию и Цхинвальский регион Южную Осетию с остальными регионами Грузии. В частности: реабилитация дорожной, водной, телекоммуникационной и других инфраструктур.

– Восстановление регулярного автотранспортного сообщения для связи разделенных территорий.

– Обеспечение возможности получения образования на родном языке и доступности учебников на грузинском языке для грузино-язычного населения;

– создание учебников на абхазском и осетинском языках в соответствии с учебной программой, разработанной Министерством образования Грузии или на основе совместно выработанной учебной программе.

– Установление надлежащих процедур и разработка механизмов с целью предоставления лицам, получившим образование на территории Абхазии и Цхинвальского региона/Южной Осетии, возможности продолжения образования на остальной территории Грузии или за границей.

– Разработка механизмов, предоставляющих возможность населению Абхазии и Цхинвальского региона/Южной Осетии участвовать в доступных всему населению Грузии международных образовательных и обменных программах, в том числе в программе грантов Президента Грузии и других государственных программах.

– Обеспечение населению равных прав на медицинское обслуживание, доступное всем гражданам Грузии.

– Формирование путем тесного сотрудничества с международными организациями соответствующих механизмов обеспечения доступности мероприятий здравоохранения для населения Абхазии и Цхинвальского региона/Южной Осетии.

– Разработка и задействование соответствующих механизмов с целью предоставления возможности населению Абхазии и Цхинвальского региона/Южной Осетии пользоваться услугами здравоохранения на остальной территории Грузии.

– Содействие всем формам отношений между Абхазией и Цхинвальским регионом; Южной Осетией, с одной стороны, и остальными регионами Грузии, с другой; в особенности поощрение и содействие созданию механизмов восстановления доверия у населения, пострадавшего в ходе войны.

– Содействие налаживанию отношений между группами лиц с общими интересами, проживающих на территориях, разделенных в результате оккупации, в том числе между бывшими воинами, соседями, членами смешанных семей, представителями молодежи, коллегами, учеными, и создание платформ, способствующих отношениям между добровольными объединениями.

– Содействие отношениям, диалогу и восстановлению доверия между молодежью, разобщенной разделительными линиями, посредством информационных технологий и других типов электронной коммуникации.

– Абхазы являются коренным населением Грузии. Согласно Конституции Грузии на территории Абхазской Автономной Республики статус государственного языка, наряду с грузинским, присвоен абхазскому языку. Для улучшения условий функционирования абхазского языка особое внимание будет уделяться воспитанию уважения к абхазскому языку, его защите, развитию и популяризации.

– Разработка платформ и механизмов, благоприятных для коммуникации населения, разобщенного разделительными линиями, с целью поддержки и содействия свободному обмену информацией и плюрализму взглядов, что будет способствовать преодолению изоляции, взаимопониманию и взаимному обмену планами на будущее.

Вышеуказанные цели правительства Грузии будут осуществляться путем создания в стране соответствующих правительственных институций, разработки рамочных механизмов с нейтральным статусом для отношений с представителями контролирующей власти в Абхазии и Цхинвальском регионе/Южной Осетии, развития соответствующих координационных механизмов и формирования мирной инфраструктуры.

Правительство Грузии, осознавая ряд сложностей, связанных с вовлечением населения Абхазии и Цхинвальского региона/Южной Осетии, в данные процессы, выражает готовность учитывать все вышеуказанное при разработке Плана действий.

В процессе осуществления данной Стратегии правительство Грузии будет учитывать и развивать весь имеющийся ценный и позитивный опыт вовлечения и сотрудничества.

Правительство Грузии постарается разработать эффективный механизм примирения, который позволит грузинскому, абхазскому и осетинскому народам сотрудничать и определять общие подходы к собственному прошлому и истории, особенно в отношении конфликтов, развивавшихся на протяжении последних двадцати лет.

Правительство Грузии разработает правовой механизм и осуществит его инициирование на законодательном уровне для предоставления специально созданному финансовому институту возможность оперирования в Абхазии и Цхинвальском регионе/Южной Осетии. Указанный институт будет оказывать услуги соответствующим международным и гуманитарным организациям, а также местным и международным неправительственным организациям, осуществляющим благоприятные и полезные для обеих сторон программы, а также коммерческие структуры, осуществляющие выгодные для обеих сторон бизнес-проекты и зарегистрированные в соответствии с законодательством Грузии.

Правительство путем использования национальных и международных инструментов будет изыскивать и выделять финансовые и другие ресурсы для осуществления Стратегии и Плана действий.

(Печатается в сокращении)

Номер: 21-22Выпуск: 4022-4023Рубрика: политикаАвтор: Юрий КУРАСКУА