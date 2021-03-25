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25.03.2021
Номер: 21-22
Выпуск: 4025-4026
Рубрика: общество
Автор: Республиканское государственное учреждение «Издательство газеты «Республика Абхазия»
СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Республиканское государственное учреждение «Издательство газеты «Республика Абхазия» искренне выражает сочувствие сотруднице Лилиане Яковлевой, а также Виктории Мамагулашвили-Авидзба, Баталу Авидзба по случаю смерти свата, отца, тестя
Анзора Семеновича МАМАГУЛАШВИЛИ,
депутата Народного Собрания – Парламента РА первого послевоенного созыва, много лет проработавшего в курортной сфере г.Гагры.
Похороны состоялись 25 марта в г.Гагре.
Номер: 21-22
Выпуск: 4025-4026
Рубрика: общество
Автор: Республиканское государственное учреждение «Издательство газеты «Республика Абхазия»