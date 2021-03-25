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СОБОЛЕЗНОВАНИЕ 25.03.2021

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Республиканское государственное учреждение «Издательство газеты «Республика Абхазия» искренне выражает сочувствие сотруднице Лилиане Яковлевой, а также Виктории Мамагулашвили-Авидзба, Баталу Авидзба по случаю смерти свата, отца, тестя

Анзора Семеновича МАМАГУЛАШВИЛИ,

депутата Народного Собрания – Парламента РА первого послевоенного созыва, много лет проработавшего в курортной сфере г.Гагры.

Похороны состоялись 25 марта в г.Гагре.


Номер:  21-22
Выпуск:  4025-4026
Рубрика:  общество
Автор:  Республиканское государственное учреждение «Издательство газеты «Республика Абхазия»

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