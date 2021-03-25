«АМЦАХАРА» ПОДДЕРЖИВАЕТ

22 марта 2021 года Высший совет РОО «Аидгылара» сделал обращение к Президенту РА Аслану Бжания, в котором предлагает «начать диалог с оппозицией с реальных действий, направленных на объединение всех политических сил, недопущения антиконституционных действий и реального объединения народа», а также «реализацию идеи, продекларированной Вторым Президентом Абхазии Сергеем Васильевичем Багапш о начале движения «с чистого листа».

«Политическая партия «Амцахара» приветствует Обращение РОО «Аидгылара» и воспринимает его как призыв к консолидации общества, призыв работать в интересах государства.

Мы согласны с авторами Обращения, что «наша государственность переживает сложные времена. Противостояние в обществе приобретает новые, ещё более опасные формы, ежедневно накапливаются новые проблемы, тональность взаимных обвинений и упреков зашкаливает. Такие понятия, как ответственность, обоснованность, объективность, да и просто уважение к оппоненту стали неприемлемыми».

Страна устала от потрясений и нестабильности, от разобщенности в обществе и стихийных митингов. Общество, разбитое на группы, не может полноценно развиваться, оно не способно сконцентрироваться на реализации национальных проектов, обеспечивающих безопасность страны и ее граждан.

Нам необходимо возрождение отношений между людьми и создание прочной основы «новой политико-правовой культуры», что, безусловно, «предопределит стабильное социально-экономическое развитие страны», – отмечается в заявлении «Амцахара».

Партия «Амцахара» поддерживает Обращение РОО «Аидгылара» и обращается ко всем общественно-политическим движениям и политическим партиям Абхазии, ветеранским организациям с просьбой поддержать инициативу РОО «Аидгылара» «поставить заслон политически мотивированным насильственным действиям в стране и начать диалог со всеми политическими силами страны и предпринять все необходимые шаги для консолидации общества».

Номер: 21-22Выпуск: 4025-4026Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс