Для стабилизации в обществе

ОБРАЩЕНИЕ

к Президенту Республики Абхазия Бжания А.Г.

Уважаемый Аслан Георгиевич!

Наша государственность переживает сложные времена. Противостояние в обществе приобретает новые, ещё более опасные формы, ежедневно накапливаются новые проблемы, тональность взаимных обвинений и упреков зашкаливает. Такие понятия, как ответственность, обоснованность, объективность, да и просто уважение к оппоненту стали неприемлемыми. Общество является невольным свидетелем родовых конфликтов. В повседневность введено решение возникающих вопросов путём сбора фамилий, митинги и шествия стали нормой жизни. Граждане год от года теряют веру в нашу государственность, в саму возможность его самостоятельного существования. На этом фоне от фокуса общественного мнения укрылись реваншистские настроения в Грузии, и эти угрозы вполне реальны.

Между тем наша история пронизана героическими страницами. Нам есть чем гордиться, за что бороться, есть у нас и то, что мы обязаны сохранить. Достижения последних тридцати лет сложно переоценить. Поколения наших предков столетиями мечтали о воссоздании Абхазской государственности, боролись за неё, погибали. Нам выпала великая историческая честь оказаться свидетелями и участниками победы в этой борьбе. Неизбежно сам факт независимости влечёт за собой обязательства и, как следствие, новые опасности и угрозы. Предлагаем уделить особое внимание именно этому аспекту. Насколько адекватно мы реагируем на эти угрозы? В чем суть развернувшейся внутриполитической борьбы, взаимных упреков и обвинений? Осознаем ли мы всю опасность противоречий? Где выход из противостояния? Кто поведёт за собой и как добиться начала поиска?

Считаем, что за прошедшие десятилетия ошибок и нарушений законов было угрожающе много.

Считаем бессмысленным и сегодня уже опасным искать виноватых, и это считаем основным условием, мешающим все эти годы объективной оценке ситуации в стране.

Считаем жизненно важным поставить заслон политически мотивированным насильственным действиям в стране.

Считаем необходимым начать диалог со всеми политическими силами страны и предпринять все необходимые шаги для консолидации общества.

Осознавая реальность угроз для нашей государственности, РОО «Аидгылара» без оглядки на свою оппозиционность к действующей власти, не отказываясь от дальнейшей цивилизованной политической борьбы, исключительно из соображений патриотизма готова взять на себя ответственность и обратиться к Президенту Республики Абхазия со следующими предложениями:

– Президенту Республики Абхазия Бжания Аслану Георгиевичу как гаранту Конституции Республики Абхазия дать объективную политическую оценку всем событиям, сопряженным с насильственной сменой действующей власти, а также несанкционированным митингам и шествиям, периодически ставивших под угрозу национальную безопасность и правопорядок в нашей республике в период с 2004 года по настоящее время, после чего незамедлительно объявить политическую амнистию с тем, чтобы данное решение способствовало внутриполитической стабильности.

– Начать диалог с оппозицией с реальных действий, направленных на объединение всех политических сил, недопущения антиконституционных действий и реального объединения народа.

Уверены, что реализация идеи, продекларированной вторым Президентом Республики Абхазия Багапш Сергеем Васильевичем о начале движения «с чистого листа», позволит заложить прочную основу новой политико-правовой культуры и однозначно предопределит стабильное социально-экономическое развитие нашей Родины!

Обращаемся ко всем общественно-политическим движениям и политическим партиям с просьбой поддержать нашу инициативу. Особое внимание просим уделить данному вопросу организациям, объединяющим в своих рядах ветеранов ОВНА 1992-1993 годов.

Залог стабильного развития нашей Родины всегда лежал в единстве народа. В единстве целей и идей мы непобедимы!

Высший совет РОО «АИДГЫЛАРА»

Номер: 21-22Выпуск: 4025-4026Рубрика: политикаАвтор: Высший совет РОО «АИДГЫЛАРА»