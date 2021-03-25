ПАРТИЯ ПРЕДЛАГАЕТ ПОДПИСАТЬ ДОГОВОР

Политсовет партии «Единая Абхазия» поддерживает обращение Республиканской общественной организации «Аидгылара» от 22 марта 2021 года с призывом к диалогу власти и оппозиции. «Мы, безусловно, согласны с предложением начать все с «чистого листа» и прекратить поток взаимных упреков и обвинений, как в различных политических катаклизмах, так и в других кризисных явлениях в жизни нашей страны. Однако любой призыв всегда ценен тем, что порождает конкретные политические действия», – отмечается в заявлении. В этой связи партия «Единая Абхазия» считает необходимым провести заседание Общественного совета при Президенте РА с участием представителей различных политических и общественных организаций – как провластных, так и оппозиционных. «Итогом этого заседания должно стать формирование нескольких постоянно действующих рабочих органов по вопросам конституционной реформы, выработки модели социально-экономического развития, основных приоритетов внешней политики и т.д. В свою очередь, итогом деятельности этих органов должны стать конкретные программы развития Абхазии по важнейшим направлениям политической и экономической жизни»,– заявляет политсовет «Единой Абхазии». Важным шагом на пути социального согласия может стать подписание рамочного общественного договора между ведущими политическими силами, в котором найдут отражение основные правила игры и принципы цивилизованной политической конкуренции.Номер: 21-22Выпуск: 4025-4026Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс