НАЦИОНАЛЬНЫЙ ГЕРОЙ

ДАТА

27 марта 1897 г. в с.Лыхны родился ВАСИЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ ЛАКОБА – национальный герой абхазского народа, Человек-легенда, кавалер трёх Георгиевских крестов и Георгиевской медали, первый в Абхазии кавалер ордена Боевого Красного Знамени СССР, один из организаторов и руководителей героической национально-освободительной армии абхазов «Киараз», бесстрашный командир её легендарной кавалерии, командующий передовой колонной Южной армии, комиссар доблестного Абхазского конного полка, зам. председателя Кодорского, председатель Гудаутского уездных исполкомов, организатор и руководитель милиции суверенной ССР Абхазии. В годы сталинско-бериевского произвола одним из первых в 1937 г. был арестован и расстрелян палачами грузинского нацизма.

Надежда ЛЮТАХИНА, руководитель Фонда развития взаимоотношений между Абхазией, ЛНР, ДНР и Россией «Отечество»

Номер: 21-22Выпуск: 4025-4026Рубрика: политикаАвтор: Надежда ЛЮТАХИНА, руководитель Фонда развития взаимоотношений между Абхазией, ЛНР, ДНР и Россией «Отечество»