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ОБРАЩЕНИЕ
руководства Республиканской общественной организации ветеранов Отечественной войны народа Абхазии «Аруаа» к Послу Российской Федерации в Абхазии Алексею Двинянину
«Уважаемый Алексей Аркадьевич!
Мы, ветераны Отечественной войны народа Абхазии, выражаем поддержку Президенту РФ и всему народу братской России. Президент США позволил себе недопустимое высказывание в адрес Президента России и большого друга Абхазии Владимира Владимировича Путина. Фактически оскорблены чувства всех граждан РФ, где бы они ни проживали и каких бы политических взглядов ни придерживались.
К сожалению, мы вынуждены отметить, что в «вашингтонском обкоме» маразм крепчает...
Народ Абхазии высоко ценит и никогда не забудет все, что сделано Владимиром Путиным и Дмитрием Медведевым в деле восстановления исторической справедливости – признания независимости Абхазии и оказания ей военно-экономической помощи…
Мы не сомневаемся, что с нами согласны как простые граждане Абхазии, так и руководство страны.
ВЫСШИЙ СОВЕТ «АРУАА»
Номер: 21-22
Выпуск: 4025-4026
Рубрика: политика
Автор: ВЫСШИЙ СОВЕТ «АРУАА»