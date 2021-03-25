ОБРАЩЕНИЕ

руководства Республиканской общественной организации ветеранов Отечественной войны народа Абхазии «Аруаа» к Послу Российской Федерации в Абхазии Алексею Двинянину

«Уважаемый Алексей Аркадьевич!

Мы, ветераны Отечественной войны народа Абхазии, выражаем поддержку Президенту РФ и всему народу братской России. Президент США позволил себе недопустимое высказывание в адрес Президента России и большого друга Абхазии Владимира Владимировича Путина. Фактически оскорблены чувства всех граждан РФ, где бы они ни проживали и каких бы политических взглядов ни придерживались.

К сожалению, мы вынуждены отметить, что в «вашингтонском обкоме» маразм крепчает...

Народ Абхазии высоко ценит и никогда не забудет все, что сделано Владимиром Путиным и Дмитрием Медведевым в деле восстановления исторической справедливости – признания независимости Абхазии и оказания ей военно-экономической помощи…

Мы не сомневаемся, что с нами согласны как простые граждане Абхазии, так и руководство страны.

ВЫСШИЙ СОВЕТ «АРУАА»

Номер: 21-22Выпуск: 4025-4026Рубрика: политикаАвтор: ВЫСШИЙ СОВЕТ «АРУАА»