НОВОСТИ ВКРАТЦЕ

В Сухумской городской клинической больнице состоялась международная конференция по обмену опытом между врачами медицинских учреждений Абхазии и Федерального госбюджетного учреждения «Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии» Минздрава России.

Речь шла об инновационных методиках в диагностике и лечении сердечно-сосудистых заболеваний.

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Глава Администрации Сухума Беслан Эшба принял заместителя гендиректора по спортивному развитию и юридическому сопровождению ФК «Зенит» (Санкт-Петербург) Максима Погорелова и директора Центра повышения квалификации тренеров при Академии «Зенита» Сергея Морозова, сообщает пресс-служба столицы.

Беслан Эшба поблагодарил представителей именитой команды из Санкт-Петербурга за то, что выбрали город Сухум местом проведения тренировочных сборов.

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При проведении рейдовых мероприятий с 15 по 23 марта сотрудники УЭБ и ПК МВД РА выявили действующие объекты по добыче криптовалют в Очамчырском и Гулрыпшском районах, сообщает пресс-служба МВД.

На территории консервного завода в Очамчырском районе отключены от энергопитания 250 единиц криптоустройств. Отключен от энергосети объект в с. Шашилкыт на 100 устройств.

В Гулрыпшском районе два объекта с функционирующими майнинг-устройствами на 153 единицы техники опломбированы и опечатаны соответствующим образом.

В столице прекращена деятельность двух действующих на момент проверки адресов с работающим оборудованием. Сотрудники УВД по г. Сухум совместно с представителями Администрации города в ходе проведения проверок отключили более 45 аппаратов.

В Сухумском районе сотрудники ОВД выявили частную криптоферму в селе Яштуха. В Гагрском районе нарушений не выявлено.

Рейдовые мероприятия действующих объектов по добыче криптовалют проводятся под личным контролем министра ВД Дмитрия Дбар.

Номер: 21-22Выпуск: 4025-4026Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс