ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА ПРЕЗИДЕНТА

Президент РА Аслан Бжания посетил офис Всемирного абхазо-абазинского конгресса в Сухуме.

Исполнительный секретарь ВААК Инар Гицба, руководитель аппарата Конгресса Кан Тания, руководитель женсовета Гета Ардзинба, член исполкома Темур Реквава, руководитель информационного отдела Амина Лазба, член Высшего совета ВААК Нури Кварчия рассказали главе государства о работе исполнительного комитета Конгресса и его региональных и местных отделений.

Президент высоко оценил деятельность Всемирного абхазо-абазинского конгресса. Он поблагодарил руководство и членов исполкома ВААК за реализацию проектов, направленных на развитие абхазского и абазинского языков, литературы, национальной культуры, обычаев, а также за осуществление социальных программ.

Председатель Высшего совета ВААК Мусса Экзеков поблагодарил Бжания за встречу и отметил, что Конгресс и дальше будет активно развивать свою деятельность во благо абхазского и абазинского народов.

Номер: 21-22Выпуск: 4025-4026Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс