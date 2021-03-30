СТИХИ СТАНИСЛАВА ЛАКОБА

***

печаль двойная

на седой траве

росла зонтом

под одиноким небом

***

стертые сады

воспоминаний

разбиваются взлетом льдов

и на древнем

снегу столетий

птичий выстрел по стае снов.

***

Ветер в траве

и упавшее дерево,

на котором отплыл корабль

детского смеха.

И небо такое огромное.

Босой тропой пробегает

чье-то детство,

А тропа живущего еще старика

Давно заросла ежевикой.

***

Остановилась птица в полете

она устала

нести свою тень

по земле.

***

упал лист

дерево стало осенью.

***

Я видел, как старый камень

Падал в пропасть,

Словно в свое гнездо.

Камень знал, что птицы

Падают иногда камнем.

Так говорили люди.

но ему очень хотелось,

чтобы кто-то сказал:

«Помнишь, тот старый камень

на той вершине?

Он стал птицей»...

Номер: 23Выпуск: 4027Рубрика: обществоАвтор: СТАНИСЛАВ ЛАКОБА