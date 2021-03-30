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30.03.2021
Номер: 23
Выпуск: 4027
Рубрика: общество
Автор: СТАНИСЛАВ ЛАКОБА
СТИХИ СТАНИСЛАВА ЛАКОБА
***
печаль двойная
на седой траве
росла зонтом
под одиноким небом
***
стертые сады
воспоминаний
разбиваются взлетом льдов
и на древнем
снегу столетий
птичий выстрел по стае снов.
***
Ветер в траве
и упавшее дерево,
на котором отплыл корабль
детского смеха.
И небо такое огромное.
Босой тропой пробегает
чье-то детство,
А тропа живущего еще старика
Давно заросла ежевикой.
***
Остановилась птица в полете
она устала
нести свою тень
по земле.
***
упал лист
дерево стало осенью.
***
Я видел, как старый камень
Падал в пропасть,
Словно в свое гнездо.
Камень знал, что птицы
Падают иногда камнем.
Так говорили люди.
но ему очень хотелось,
чтобы кто-то сказал:
«Помнишь, тот старый камень
на той вершине?
Он стал птицей»...
Номер: 23
Выпуск: 4027
Рубрика: общество
Автор: СТАНИСЛАВ ЛАКОБА