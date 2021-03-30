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СТИХИ ИУА КОГОНИА
ДОБРЫЕ ПЕСНИ
Гора была круто поката,
Травой и цветами богата.
Смотрел я с высокой вершины
На красное пламя заката.
Там солнце садилось вдали,
У самого края земли.
Заря уподобилась лугу,
Где алые маки цвели.
А дальние горы блистали
Оттенками розы и стали.
Тяжелые серые камни
Зеленой травой обрастали.
Махал я рукой косарю,
Шагавшему прямо в зарю,
Мол, все эти горы и долы
Тебе, земледелец, дарю!
И птицы внезапно запели,
Подобные горной капелле,
Подобные гулу дождинок
И звону весенней капели.
«Ах, полночь, – я думал, – приди,
Певцов озорных укроти,
Не то мое бедное сердце
Сейчас разорвется в груди!»
Но милые птицы кричали,
Их бережно ветви качали,
И в пенье не слышалось грусти,
За душу берущей печали.
Я долго сидел без огня.
А птицы летали, звеня.
Их старые добрые песни
В горах задержали меня.
Перевод Ю. Левитанского
Номер: 23
Выпуск: 4027
Рубрика: общество
Автор: ИУА КОГОНИА