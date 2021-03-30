СТИХИ ИУА КОГОНИА

ДОБРЫЕ ПЕСНИ

Гора была круто поката,

Травой и цветами богата.

Смотрел я с высокой вершины

На красное пламя заката.

Там солнце садилось вдали,

У самого края земли.

Заря уподобилась лугу,

Где алые маки цвели.

А дальние горы блистали

Оттенками розы и стали.

Тяжелые серые камни

Зеленой травой обрастали.

Махал я рукой косарю,

Шагавшему прямо в зарю,

Мол, все эти горы и долы

Тебе, земледелец, дарю!

И птицы внезапно запели,

Подобные горной капелле,

Подобные гулу дождинок

И звону весенней капели.

«Ах, полночь, – я думал, – приди,

Певцов озорных укроти,

Не то мое бедное сердце

Сейчас разорвется в груди!»

Но милые птицы кричали,

Их бережно ветви качали,

И в пенье не слышалось грусти,

За душу берущей печали.

Я долго сидел без огня.

А птицы летали, звеня.

Их старые добрые песни

В горах задержали меня.

Перевод Ю. Левитанского

Номер: 23Выпуск: 4027Рубрика: обществоАвтор: ИУА КОГОНИА