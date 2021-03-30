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Из абхазской классикиУ МОРЯ
Закатным заревом расцвечен
Обыкновенный летний вечер,
И слышится неторопливый,
Обыкновенный шум прилива.
И, как обычно, часом поздним
Над миром небо стало звездным,
И, озаряя всё вокруг,
Луна явилась – старый друг.
И уж конечно, под луною,
Вон там, где в берег бьет волна,
Всю ночь сидят, обнявшись, двое;
Он и она.
Как пылко юноша влюблен!..
Она на ласки отвечает,
Она луны не замечает,
И ярких звезд не видит он.
И даже мерный гул прибоя
Ни ей не слышен, ни ему...
А впрочем, может, им обоим
Луна и море ни к чему?
Нельзя же мир, что полон счастьем,
Делить на составные части,
Когда любви предела нету,
Когда она – на всю планету!..
Когда, собою знаменуя
Ту страсть, что горячей огня,
Лишь поцелуи, поцелуи
Вселенную заполонят!
В глазах влюбленных счастья свет;
Предела молодости нет!..
А в стороне стоял поэт...
Смущенный странностью картины,
Он звуки правильно и чинно
Из вялой лиры извлекал
И думал, голову ломал:
«Что поцелуи могут значить
И небо в тысячах огней?
И какова любви задача –
Ведь должен, так или иначе,
Какой-то смысл таиться в ней?
Со всех возможных точек зренья
Как расценить в стихотворенье
Тот факт, что ночь напропалую
Растрачена на поцелуи,
Как увязать учебу, труд
Со всем, что происходит тут?»
И жаркий шепот милой с милым
Он превратил в отчет сухой;
Любовь простую оскорбил он
Высокопарною строкой.
А ночь, как сказка, длится, длится
Мигают звезды-озорницы,
Роняя золото лучей,
А с молодыми сладу нету:
Целуются назло поэту
Всё горячей и горячей...
Трудясь той ночью над стихами.
Зарифмовать сумел поэт
И плеск волны, и звездный свет –
Всё, кроме жаркого дыханья
Двух любящих. Они в ночи –
Промолвить страшно! – целовались.
Всё описал. Одну лишь малость –
Сердцебиенье – исключил.
Перевод М. Соболя
Номер: 23
Выпуск: 4027
Рубрика: общество
Автор: ДМИТРИЙ ГУЛИА