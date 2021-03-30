ВКУС СЛОВА АЛЕКСЕЯ ГОГУА

15 марта – день рождения народного писателя Абхазии, лауреата Государственной премии Абхазии им. Д.И. Гулиа, общественного деятеля, кавалера ордена «Ахьдз-Апша» второй степени Алексея Ночевича Гогуа.

Вкус его слова всегда в радость читателю. Яркие, глубокие, интересные произведения писателя, исследующие глубины человеческой души, тревожат, заставляют задуматься о многих проблемах бытия. С его именем связано развитие и утверждение в абхазской литературе психологической прозы, начало которой было заложено в произведениях Дмитрия Гулиа, Ивана Папаскир, других писателей. Алексей Гогуа стремится постичь внутренний мир личности, осмыслить противоречивость и сложность характеров своих героев, показать борьбу добра и зла, которая прослеживается в их душах. Кроме того, как отмечал известный русский литературовед Вадим Кожинов, «писатель сумел слить воедино стилевые искания новейшей мировой прозы и самобытные традиции абхазской народной культуры».

Первый прозаический сборник будущего классика абхазской литературы «Река спешит к морю» увидел свет в Сухуме в 1957 году. В настоящее время Алексей Гогуа – автор более тридцати книг, в том числе многочисленных рассказов, повестей, драм и двух романов «Нимб» (1966), «Большой снег» (1985), а также пятитомника избранных произведений (2006-2007). И все они отличаются самобытным художественным мироощущением.

Алексей Ночевич написал и немало очерков, публицистических и литературно-критических статей, посвященных родному языку, истории и культуре абхазского народа, грузино-абхазской войне 1992-1993 гг., проблемам развития национальной литературы, проблемам современного общества, политики. Он перевел на абхазский язык ряд произведений русских классиков Федора Достоевского, Андрея Платонова, Константина Федина, Николая Тихонова и других. Но самое главное – всё, что народный писатель делает, пропускает через себя и предлагает читателю, востребовано, вызывает большой интерес, побуждает к обмену мнениями, дискуссиям, переосмыслению жизненных ценностей. Многогранное творчество Алексея Гогуа несёт свет и добро людям.

Здоровья вам, дорогой наш Алексей Ночевич, неиссякаемой энергии и много духовных сил для создания новых произведений!

Номер: 23Выпуск: 4027Рубрика: обществоАвтор: Соб. инф.