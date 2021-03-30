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ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Организации российских соотечественников в Абхазии поздравили главного редактора газеты «Республика Абхазия» Юрия Артемовича КУРАСКУА с юбилеем
Уважаемый Юрий Артемович!
От имени Общественных организаций «Русская община Абхазии», «Черноморское Казачье Войско Абхазии, «Союз казаков Абхазии и казаков-ветеранов боевых действий», Фонд развития взаимоотношений между Абхазией, ЛНР, ДНР и Россией «Отечество» поздравляем Вас с 70 летним юбилеем!
В качестве главного редактора газеты «Республика Абхазия» вы активно участвуете во всех информационных процессах республики и являетесь талантливым журналистом, опытным руководителем и настоящим патриотом Абхазии.
Неоценим Ваш большой вклад и в спортивную жизнь страны в качестве руководителя Федерации шотокан каратэ-до Республики Абхазия, по приобщению молодого поколения республики к восточным единоборствам и занятиям йогой.
Желаем Вам крепкого здоровья, кавказского долголетия, счастья, благополучия и новых успехов на благо Абхазии.
Пресс-служба Русской общины Абхазии и Черноморского казачьего войска Абхазии
г. Сухум, 28 марта 2021 г.
Номер: 23
Выпуск: 4027
Рубрика: общество
Автор: Пресс-служба Русской общины Абхазии и Черноморского казачьего войска Абхазии