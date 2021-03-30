ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Союз журналистов РА поздравляет Юрия КУРАСКУА с юбилеем!

Главному редактору газеты «Республика Абхазия» Юрию Артемовичу Кураскуа 28 марта исполняется 70 лет

Союз журналистов Республики Абхазия поздравляет члена Союза журналистов и заслуженного журналиста РА, главного редактора газеты «Республика Абхазия» Юрия Артемовича Кураскуа с 70-летним юбилеем.

В журналистику Юрий Кураскуа пришел тридцать лет назад, после пятилетней работы в Сухумском городском комитете Компартии, которая перестала к тому времени существовать.И он принял участие в выходе в сентябре 1991 года первого номера созданной Владиславом Ардзинба газеты «Республика Абхазия». С тех пор он работает в ней. Прошел путь от руководителя рекламного отдела до главного редактора газеты «Республика Абхазия». В послевоенное время занимался решениями жизненно важных вопросов для редакции, налаживал ежегодную подписку газеты. Будучи заместителем редактора газеты, он решал ещё множество организационных и творческих вопросов. Все эти годы наряду с редакционными делами Юрий Артемович занимался журналистикой, регулярно публиковался, откликался на актуальные проблемы в жизни общества и государства. В последние годы стал также вести в газете традиционную «Колонку редактора».

Работу в газете Юрий Кураскуа успешно сочетает со спортивной деятельностью – он обладатель черного пояса, 4-го дана стиля каратэ-до Шотокан, воспитал немало каратистов, также обладателей черных поясов. И неудивительно, что многие его газетные материалы посвящаются успехам спортсменов, и не только каратистов.

Уверены, что Ваш опыт умелого руководителя и публицистическая активность позволят Вам и Вашей редакции и впредь успешно реализовывать творческие планы и замыслы. Желаем доброго здоровья, благополучия и новых подписчиков!

Руслан ХАШИГ, председатель Союза журналистов Республики Абхазия

Номер: 23Выпуск: 4027Рубрика: обществоАвтор: Руслан ХАШИГ, председатель Союза журналистов Республики Абхазия