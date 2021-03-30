ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Уважаемый Юрий Артемович!

Свидетельствуя свое высокое уважение, от имени Посольства Республики Абхазия в Российской Федерации и от себя лично поздравляю Вас со знаменательной датой – 70-летним юбилеем!

Газета «Республика Абхазия», главным редактором которой Вы являетесь, заслуженно любима и уважаема всеми ее читателями, и коллектив Посольства Республики Абхазия в Российской Федерации – не исключение. Мы давние и постоянные подписчики газеты, всегда ждем ее очередного номера и получаем интересную, актуальную и самую разнообразную информацию.

По абхазским меркам 70 лет – это только подступы к зрелости. Неиссякаемой энергии Вам, Юрий Артемович, новых творческих свершений, крепкого здоровья, семейного благополучия, успехов во всех начинаниях!

Игорь АХБА, Чрезвычайный и Полномочный Посол

Москва, 28 марта 2021 года

Номер: 23Выпуск: 4027Рубрика: обществоАвтор: Игорь АХБА, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Абхазия в Российской Федерации