ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Юрий Артемович, дорогой!

С днем рождения! 70 лет – это дата, когда кавказский мужчина становится аксакалом, умудренным жизненным опытом, умеющим повести за собой молодых. Ваша должность главного редактора газеты «Республики Абхазия», учрежденной Кабинетом Министров страны, обязывает быть не только знатоком своего личного журналистского дела, но и выстраивать работу газеты так, чтобы она обозначала государственные интересы, была актуальной, интересной, читаемой. А для этого необходим хороший и сплоченный коллектив профессионалов, таких, кто любит и умеет создавать шедевры журналистики. Такой коллектив есть, но у него должен быть главреж. У вас получается им быть! И мы – авторы газеты – за все это Вас уважаем и любим. Больших Вам успехов во всем.

Владимир ЛЕВИНТАС, многолетний сотрудник газет «Советская Абхазия» и «Республика Абхазия», член Союза журналистов СССР с 1971 года, бывший cухумчанин,

ныне житель Израиля, г. Тверия

Номер: 23Выпуск: 4027Рубрика: обществоАвтор: Владимир ЛЕВИНТАС, многолетний сотрудник газет «Советская Абхазия» и «Республика Абхазия», член Союза журналистов СССР с 1971 года