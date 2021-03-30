ЮБИЛЕЙНЫЕ РЕАЛИИ ЮРИЯ КУРАСКУА

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Юбилей! 70-летие! Возраст значимый! Цифры – солидные! И об их полном соответствии своему владельцу 28 марта сего года объявил паспорт Юрия Кураскуа. В головах, в сознании редакционного коллектива газеты «Республика Абхазия» сразу же – разнобой, чехарда, сомнения… Что может быть общего с этими словами и цифрами у нашего редактора Юры Кураскуа?! Коллектив газеты привык видеть, и сегодня видит перед собой человека молодого, со спортивной выправкой, с хорошей долей юношеского задора и здорового юмора, всегда элегантного, учтивого к женским запросам (весьма актуально в женском коллективе, но доступно далеко не каждому руководителю), непременного участника разнотемных коллективных обсуждений (зачастую далеких от творческих), завсегдатая утренних кабинетных кофе- и чаепитий, в общем, «своего в доску» коллегу-журналиста. Но, бесспорно, все с должным уважением воспринимают его большую и ответственную деятельность на посту главного редактора государственной газеты «Республика Абхазия», понимают и принимают его требовательность как руководителя, ответственного и за работу всего коллектива, и за личное творчество, ценят, что у него получается заботливо и с пониманием относиться к семейным, бытовым, любым другим проблемам каждого работника редакции.

А день наступившего юбилея подчеркнул, что главенствуют не цифры, а человек с его постулатами, оценочным восприятием жизни и действиями.

В суете же редакционных будней просто не было повода задуматься над тем, сколько у Юрия Кураскуа лет там, позади, если оглянуться. Да и он сам, наверняка, не углублялся, не подсчитывал. И времени на это у него нет. То читка и редактирование сданных оригиналов, то макетирование полос газетного номера, то в типографии посмотреть, как печатается тираж очередной газеты, а для всего этого он десятки раз за день пересчитывает ступеньки между этажами корпуса, в котором: на 1-м этаже – типография, на 2-м – компьютерный отдел и корректорская, а на 4-м – штаб: редактор, ответственный секретарь, корреспонденты. Есть и другие вопросы, которые требуют решения за пределами редакции, и вот он уже уверенным размашистым шагом в считанные минуты покоряет сухумские кварталы, посещая разные организации по неотложным журналистским делам.

Много внимания требуют ежедневные занятия в зале с юными спортсменами. Вечера зачастую заполняются творчеством – обдумыванием своих материалов и их написанием.

Напряженный ритм у юбиляра. Вот некоторые и спрашивают: «И как это у него получается? Нет ли какого секрета?» Секрета нет. Истина, наверное, есть, простая и не обсуждаемая – бытие определяет сознание и, соответственно, наши действия. А бытие нашего юбиляра простое: основано оно родителями-тружениками на общечеловеческих ценностях – порядочности и честности, уважении к личности и труду, желании много знать, на вековых традициях абхазского народа и на многих других постулатах. С тем и пошел Юра с детства по жизни. Так и идет. Школа, служба в рядах Советской армии, высшее образование, спорт, работа, семья, увлечения… И везде с полной отдачей, с интересом по максимуму. Учил ребятишек в сельской школе и радовался, что сумел найти к ним подход и завоевать их доверие. И этот жизненный опыт пригодился, когда стал работать в Сухумском городском комитете Компартии, занимаясь вопросами идеологии. Спорт, а это каратэ, в котором Юрий Кураскуа достиг очень серьезных высот (черный пояс, 4-й дан), стал для него не просто увлечением, а смыслом жизни. И он не таит это в себе, а щедро на протяжении уже многих лет, и сегодня тоже, раздает познанное им в японском боевом искусстве подрастающему поколению. Он также большой почитатель японской философии.

А еще Юра Кураскуа – серьезный знаток истории автомобилестроения, автомобильных марок разных стран, придирчиво следит за появлением каждой модели, отвечающей всем современным требованиям. Он – страстный коллекционер моделей автомобилей. Их у него сотни. На пределе эмоций он рассказывает о коллекционерских удачах, а это случается, когда, преодолев разные хитросплетения, бытующие среди фанатов, становишься обладателем модели, о которой мечтал. Кому не довелось увидеть и послушать его в такой момент, потерял многое.

Холст и краски. Это было для юного Юры не разовое увлечение. В нем жил художник. Специалисты советовали подумать о Суриковском художественном училище. Но в реальность его планов вмешалась грузино-абхазская напряженность. Мечту Юра отложил.

А в журналистику он пришел тридцать лет назад, приняв участие в выходе в сентябре 1991-го первого номера созданной газеты «Республика Абхазия». В самом начале Юрий Кураскуа занимался различными организационными редакционными делами. Но вскоре… То ли где-то услышал и его захватили слова замечательной журналистской песни: «Трое суток не спать, трое суток шагать ради нескольких строчек в газете, если б снова начать, я бы выбрал опять бесконечные хлопоты эти…», то ли «заразился» творческой атмосферой, ярко царящей в редакции, так это или не так, но в его блокноте стали появляться первые записи, пока только для себя. А потом и читатель на газетных страницах познакомился с публикациями нового автора Юрия Кураскуа и отметил его творческий рост: первые информации, зарисовки, потом репортажи, аналитические статьи, а в последние годы традиционная в газете «Колонка редактора» уже профессионального журналиста Юрия Кураскуа привлекает внимание актуальностью, конкретностью, выводами и предложениями, формой подачи и авторским стилем.

Юрий Кураскуа всегда был и есть очень заботливый, внимательный, любящий сын, муж, отец. (Проницательный читатель и придирчивый коллега-журналист скажет: «Использованные эпитеты – приевшиеся клише»). Да, это так. Но если лучше не сказать? Если он действительно такой. А не так давно к его семейным титулам добавился еще один, и, как мы успели заметить, очень и очень для него дорогой – он стал дедом! (Маленький, но верный совет тем, кто хочет по какому-либо вопросу пообщаться с Юрием Артемовичем, а он не в настроении. Задайте ему один только вопрос: «Как там внучка Анжеличка?» На лице деда вспыхнет улыбка. Дальнейшее – за вами).

…Когда речь идет о юбиляре, то хороши все средства, чтобы рассказ о нем был максимально полным. Но иногда пишущий сталкивается с тем, что даже короткие штрихи не могут охватить пережитое – всего не перескажешь. Так и у нас сейчас. Но не будем корить себя за то, что кое-что из будней нашего сегодняшнего юбиляра осталось нераскрытым. Это – сознательный шаг. У Юрия Артемовича Кураскуа впереди еще не один юбилей, и ситуации, факты, события, которые уже были и которые еще будут, раскроют новые страницы его бытия.

А сегодня мы говорим: «С днем рождения, Юрий Артемович! Сохраняйте молодость души! Совершенствуйте прозорливость журналиста! Будьте здоровы и счастливы!»

Текст написала Лилиана ЯКОВЛЕВА и под ним подписывается весь коллектив газетно-типографского комплекса «Республики Абхазия»

Номер: 23Выпуск: 4027Рубрика: обществоАвтор: Текст написала Лилиана ЯКОВЛЕВА и под ним подписывается весь коллектив газетно-типографского комплекса «Республики Абхазия»