ЕДИНЫЙ КОММУТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР

Заместитель председателя Госкомитета Абхазии по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию Дмитрий Осия в эфире радио Sputnik рассказал о возможностях формирования в республике единой системы документооборота и о целях создания Единого центра коммутации.

На коллегии Госкомитета по связям, массовым коммуникациям и цифровому развитию, говорилось о том, что в Абхазии создан единый коммуникационный центр, обсуждалась возможность формирования системы электронного документооборота. Подробности об этих проектах в студии радио Sputnik Абхазия рассказал заместитель председателя Госкомитета по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию Дмитрий Осия.

Он напомнил, что Единый центр коммуникации предусмотрен Законом республики о связи, и его строительство и реализация являются обязательными.

«Он представляет собой технический комплекс, который будет реализован на базе государственного оператора связи для возможности маршрутизации разнородного трафика как внутри Абхазии, так и за ее пределами. Это будет своеобразный узел, через который будут проходить основные коммуникации нашей страны. Государству необходимо иметь определенные возможности контроля и независимости от коммерческих операторов», – рассказал Д.Осия.

Номер: 23Выпуск: 4027Рубрика: обществоАвтор: Спутник-Абхазия