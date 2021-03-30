ЗАЯВЛЕНИЕ

Общественные организации «Русская община Абхазии», «Черноморское казачье войско Абхазии», «Союз казаков Абхазии и казаков-ветеранов боевых действий» и Фонд развития взаимоотношений между Абхазией, ЛНР, ДНР и Россией «Отечество» ознакомились с Обращением Высшего совета Республиканской общественной организации «Аидгылара» к Президенту Республики Абхазия Аслану Георгиевичу Бжания от 22 марта 2021 года.

Исторически сложилось, что сотни лет в Республике Абхазия вместе с абхазским народом проживают русские, казаки и представители многих национальностей, и мы в этой сложной внутриполитической обстановке в стране готовы взять на себя ответственность и поддержать обращение РОО «Аидгылара», которое направлено на общественную стабильность в республике и консолидацию всего абхазского общества.

Граждане Абхазии устали от многолетнего внутриполитического противостояния и череды насильственной смены действующей власти в стране, а также от призывов к несанкционированным митингам, которые несут в себе угрозу самому существованию независимого Абхазского государства.

Убеждены, что, как и мы, все жители республики, а это – люди разных национальностей, возрастов, убеждений и политических взглядов, хотят все вместе работать и вносить свой вклад в укрепление независимого, социально-устойчивого, экономически эффективного государства – Республики Абхазия.

Мы призываем общественных и политических деятелей, общественно-политические движения и политические партии, общественные организации республики поддержать инициативу РОО «Аидгылара».

Со своей стороны выражаем полную готовность активно участвовать в консолидации абхазского общества и работать в интересах государства.

Роман РЯЗАНЦЕВ, председатель ОО «Русская община Абхазии» , Вадим МИРОНЕНКО, войсковой атаман ОО «Черноморское казачье войско Абхазии», Владимир Шелест, председатель ОО «Союз казаков Абхазии и казаков – ветеранов боевых действий», Надежда Лютахина, врио президента Фонда развития взаимоотношений между Абхазией, ЛНР, ДНР и Россией «Отечество»

Номер: 23Выпуск: 4027Рубрика: политикаАвтор: Роман РЯЗАНЦЕВ, председатель ОО «Русская община Абхазии» , Вадим МИРОНЕНКО, войсковой атаман ОО «Черноморское казачье войско Абхазии», Владимир Шелест, председатель ОО «Союз казаков Абхазии и казаков – ветеранов боевых действий», Надежда Лютахина, врио президента Фонда развития взаимоотношений между Абхазией, ЛНР, ДНР и Россией «Отечество»