18 МАРТА – ДЕНЬ ПРОФСОЮСОВ АБХАЗИИ

Зарождение первых профсоюзов Абхазии относится к началу ХХ века. В 1916-1918 годах за небольшой, но очень тяжелый для тружеников период были созданы организации грузчиков Сухумского морского порта и табачных складов, тружеников-табаководов, кожевников, рабочих пекарни, учителей и т.д. Тяжелый изнурительный труд рабочих, отсутствие элементарных условий для труда и быта, длинный рабочий день, низкая заработная плата, выдаваемая с большими перебоями, способствовали назреванию недовольства рабочих. Поэтому они проводили стачки, забастовки, направленные на улучшение условий труда рабочих. Одна из таких забастовок, проведенная в марте 1918 года, закончилась подписанием коллективного договора с предпринимателями. Поэтому именно март 1918 г. считается датой образования профсоюзов Абхазии, то есть с момента подписания договора.

Из-за финансовых и организационных проблем мы не смогли отметить 100-летний юбилей своевременно. Решением Президиума ФНПРА было решено перенести празднование на 2020 год.

14 февраля 2020 года на VI пленуме ФНПРА был принят ряд важных решений: проведение 100-летнего юбилея, утверждение юбилейной медали «100 лет профсоюзам Абхазии» и удостоверения к ней. Также было принято решение обратиться в Народное Собрание – Парламент РА с просьбой утвердить дату 18 марта Днем образования профсоюзов Абхазии, объявив его праздничным рабочим днем.

Однако, к сожалению, отсутствие финансовых средств, а также пандемия коронавирусной инфекции сорвала все наши планы.

Утвержденная на заседании Президиума ФНПРА медаль «100 лет профсоюзам Абхазии» была изготовлена на заводе «Заря» в городе Ткуарчале при содействии члена Президиума ФНПРА, председателя координационного совета профсоюзов Ткуарчалского района Маврика Тортия и директора завода «Заря» Г. Харчилава. Было изготовлено 200 медалей, за что мы им очень благодарны.

По рекомендации генерального директора Республиканской библиотеки им. И. Папаскир Бориса Чолария мы обратились к Спикеру Парламента РА В.Кварчия с просьбой принять решение об утверждении 18 марта праздничным рабочим днем. Постановлением Парламента РА от 1 октября 2020 года за №5026-с-VI наша просьба была удовлетворена: 18 марта был объявлен днем образования профсоюзов Абхазии. Дата 18 марта внесена в абхазский календарь как праздничный рабочий день.

Мы впервые торжественно отметили его на профсоюзном активе 18 марта. Был накрыт праздничный стол, пригласили известного научного работника, историка, много лет проработавшего заведующим жилищно-бытовым отделом Совпрофа Абхазской АССР, а с 5 декабря 1990 года – в Союзе независимых профсоюзов Абхазии Марыхуба Игоря Ражденовича.

Азарет АЙБА, председатель ФНПРА

На снимке: Базба Гурам – председатель РК профсоюза работников культуры и спорта РА, ветеран национально-освободительного движения Абхазии, ветеран Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг., заслуженный работник культуры РА;

Делба Темур – первый заместитель председателя ФНПРА, председателя РК профсоюза работников транспорта РА;

Айба Азарет – председатель ФНПРА, ветеран национально-освободительного движения Абхазии, ветеран Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 г.г., председатель политсовета Народной партии Абхазии, награжден высшим орденом Республики Абхазия «Честь и Слава» II степени;

Марыхуба Игорь – научный работник, историк, заведующий жилищно-бытовым отделом Совпрофа Абхазской АССР с 5 декабря 1990 г. – в Союзе независимых профсоюзов Абхазии, большой патриот Республики Абхазия, ветеран национально освободительного движения Абхазии, один из инициаторов создания Народного форума «Аидгылара», первый заместитель председателя Народного форума «Аидгылара», председатель ЦК Народной партии Абхазии, награжден высшим орденом РА «Честь и слава» III степени;

Бганба Анатолий – заместитель председателя ФНПРА, председатель РК профсоюзов работников госучреждений, ветеран национально-освободительного движения РА, ветеран Отечественной войны народа Абхазии, награжден высшим орденом РА «Честь и Слава» III степени;

Айба Темур – и.о. заместителя председателя РК профсоюза работников госучреждений.

Номер: 23Выпуск: 4027Рубрика: обществоАвтор: Азарет АЙБА, председатель ФНПРА