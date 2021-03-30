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ГРАФИК НА 1 АПРЕЛЯ
Сотрудники консульского отдела Посольства РФ принимают не более шести посетителей за раз при соблюдении мер предосторожности в условиях угрозы распространения коронавируса.
Прием граждан 1 апреля будет производиться до 13:00, с 14:00 консульский отдел Посольства России в Абхазии будет закрыт, об этом сообщается в Twitter-аккаунте Посольства.
Отмечается, что выдача готовых пятилетних паспортов в этот день осуществляться не будет.
Сотрудники Посольства обратились с просьбой к посетителям подходить на прием не позднее 12:00 для подачи анкет на пятилетние загранпаспорта.
Ранее Посольство России в Абхазии опубликовало график приема анкет на оформление пяти- и десятилетних загранпаспортов, который будет действовать с 1 апреля 2021 года.
Номер: 23
Выпуск: 4027
Рубрика: политика
Автор: Спутник-Абхазия