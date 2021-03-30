Главная
100 ЛЕТ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ В СТРАНЕ
Национальной библиотеке Республики Абхазия имени И.Г. Папаскир исполнилось 100 лет.
АПСНЫПРЕСС поздравляет коллектив библиотеки со знаменательным юбилеем, желает счастья, благополучия, крепкого здоровья и успехов в важном для образования и культуры страны деле, которому сотрудники отдают все свои силы, знания и энергию.
***
Коллектив Республиканского государственного учреждения «Издательство газеты «Республика Абхазия» присоединяется к поздравлениям и желает успехов всем работникам этого старейшего в республике очага культуры.
***
Начало библиотечного дела в стране тесно связано с образованием Абхазской АССР 4 марта 1921 года – открылась новая страница в истории Абхазии и в библиотечном деле в частности.
15 марта 1921 г. Отдел народного образования Ревкома Абхазии объявил о необходимости организации Центральной библиотеки в г. Сухуме. 29 марта 1921 года открылась Центральная народная библиотека Абхазии. Тогда были реквизированы книги в квартирах, покинутых владельцами. Общее число книг превышало 100 тысяч томов.
8 июля 1922 года постановлением Совнаркома Абхазии Центральная народная библиотека была преобразована в Центральное книгохранилище.
17 февраля 1981 г. решением Совета Министров Абхазской АССР Республиканской библиотеке было присвоено имя народного писателя Абхазии – Ивана Георгиевича Папаскир. 27 апреля 1983 г. Республиканская библиотека стала именоваться Республиканской универсальной научной библиотекой им. И. Г. Папаскир, функции которой с каждым годом расширялись.
Сегодня Национальная библиотека Республики Абхазия им. И. Г. Папаскир по праву считается ведущим культурным и информационным центром нашей страны.
Руководит библиотекой заслуженный работник культуры РА Борис Шаликович Чолария.
Подробно о работе Национальной библиотеки читайте в ближайших номерах
Номер: 23
Выпуск: 4027
Рубрика: общество
Автор: Апсныпресс