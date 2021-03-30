ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Президент Аслан Бжания поздравил сотрудников Национальной библиотеки в связи со столетием.

«Уважаемые сотрудники Национальной библиотеки!

От всей души поздравляю вас со 100-летием Национальной библиотеки им. И. Г. Папаскир. Это большое событие для всего нашего народа. Национальная библиотека является одним из очагов культуры, который имеет большую историю. Библиотека была открыта в 1921 году с установлением Советской власти в Абхазии. Это показывает, что руководители, которые восстановили абхазское государство, ставили на первое место вопрос образования населения.

Национальная библиотека воспитала известных писателей и ученых Абхазии.

Сегодня, когда электронное оборудование начинает вытеснять печатные издания, библиотеки тоже меняют свои подходы. Я уверен, что вы сможете внедрить инновации в библиотечное дело.

Хочу выразить вам благодарность за то, что в послевоенные годы вы, не падая духом, пережили трудности и смогли сохранить очаг национальной культуры.

Я желаю вам здоровья, удачи и успехов в вашей работе».

Номер: 23Выпуск: 4027Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс