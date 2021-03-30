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30.03.2021
Номер: 23
Выпуск: 4027
Рубрика: общество
Автор: Апсныпресс
ДИАГНОЗ COVID-19
Здоровье
29 марта тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 151 человека, диагноз Covid-19 подтвержден у 22 из них.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 23 человека, у 16 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 7 человек, состояние здоровья 10 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице 30 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчырской ЦРБ – 7, в Гагрской ЦРБ – 13, в Ткуарчалской ЦРБ – 2.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
Номер: 23
Выпуск: 4027
Рубрика: общество
Автор: Апсныпресс