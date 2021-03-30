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ВАЖНОЕ ЗВЕНО В СПОРТИВНОЙ ЖИЗНИ АБХАЗИИ
Президент РА Аслан Бжания принял делегацию российского ФК «Зенит» во главе с председателем Совета директоров клуба Еленой Илюхиной.
В составе делегации – генеральный директор «Зенита» Александр Медведев, его заместитель Максим Погорелов и директор центра повышения квалификации тренеров ФК «Зенит» Сергей Морозов.
Аслан Бжания поблагодарил руководство ФК «Зенит» за активное содействие в воспитании молодых футболистов из Абхазии. «Ваша миссия благородная, мы вам очень признательны», – сказал Аслан Бжания.
В ходе встречи обсуждались вопросы развития футбола в республике и важности взаимодействия с таким именитым клубом, как «Зенит».
Президент А.Бжания вручил гостям памятные подарки.
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Президент Республики Абхазия Аслан Бжания принял участие в церемонии торжественного открытия филиала детско-юношеской Академии футбольного клуба «Зенит», которая состоялась в Государственной филармонии.
Номер: 23
Выпуск: 4027
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс