ВАЖНОЕ ЗВЕНО В СПОРТИВНОЙ ЖИЗНИ АБХАЗИИ

Президент РА Аслан Бжания принял делегацию российского ФК «Зенит» во главе с председателем Совета директоров клуба Еленой Илюхиной.

В составе делегации – генеральный директор «Зенита» Александр Медведев, его заместитель Максим Погорелов и директор центра повышения квалификации тренеров ФК «Зенит» Сергей Морозов.

Аслан Бжания поблагодарил руководство ФК «Зенит» за активное содействие в воспитании молодых футболистов из Абхазии. «Ваша миссия благородная, мы вам очень признательны», – сказал Аслан Бжания.

В ходе встречи обсуждались вопросы развития футбола в республике и важности взаимодействия с таким именитым клубом, как «Зенит».

Президент А.Бжания вручил гостям памятные подарки.

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Президент Республики Абхазия Аслан Бжания принял участие в церемонии торжественного открытия филиала детско-юношеской Академии футбольного клуба «Зенит», которая состоялась в Государственной филармонии.

Номер: 23Выпуск: 4027Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс