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КАФЕ-МАГАЗИН «ЧАЕК-КОФЕЕК» ПРИГЛАШАЕТ В ГОСТИ!

Здесь широкий выбор качественного чая и кофе. Также в наличии подарочные наборы – посуда для чая и кофе. Можно сделать помол кофейных зерен и взять приготовленный «кофе с собой».

В наличии всегда домашняя выпечка, от которой невозможно отказаться. По вашему желанию можем устроить чайную церемонию.

Наш адрес: г.Сухум, ул. В.Ардзинба,109, с 8.30 до 21.00 часа, без выходных.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

Номер: 24-25Выпуск: 4028-4029Рубрика: обществоАвтор: Соб. инф.