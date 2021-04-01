НЕОБЫЧНЫЕ СОВЕТСКИЕ ИМЕНА

Что в имени твоем...

После Октябрьской революции в советской стране начался настоящий бум на новые имена, которые отражали политическую обстановку и достижения молодого государства. Эта традиция продолжалась в течение долгих лет. Сейчас многие из подобных имен вспоминаются только в качестве шутки (типа Даздраперма – «да здравствует Первое мая!» или Перкосрак – «первая космическая ракета»). Но некоторые имена (Владлен, Ким, Нинель) закрепились в русском языке и даже стали в определенной степени популярными.

Советских граждан убеждали в том, что старый мир следует до основания разрушить – в том числе в сфере традиционных имен, на смену которым должны прийти символы новой эпохи.

Мальчики и девочки становились Автодорами (от названия Общества содействия автомобилизму и улучшению дорог, организованного в 1927 году), Агитпропами (в честь Отдела агитации и пропаганды при ЦК партии, существовавшего с 1920 года) или Баррикадами (так, например, был назван родившийся в 1925 году известный ученый, доктор технических наук, член-корреспондент РАН Баррикад Вячеславович Замышляев).

Из мужских имен можно отметить Даздрасен («Да здравствует седьмое ноября»), Пячегод («Пятилетку – в четыре года!»), Ревволь («революционная воля») и Ревдар («революционный дар»), Аврорий (по названию крейсера «Аврора»), Ворс («Ворошиловский стрелок»), Юнпион («юный пионер»; Юнпион Аполлонович Пушкарев – поэт-фронтовик, родившийся в 1924 году), Индустрий (от популярного в те годы слова «индустрия»; одним из известных носителей данного имени был Индустрий Васильевич Таланкин – родившийся в 1927 году кинорежиссер, поставивший фильмы «Чайковский» и «Отец Сергий», – правда, известен он стал как Игорь).

Популярным долго было имя Ким (от названия Коммунистического интернационала молодежи): так назвали родившегося в 1955 году композитора Кима Александровича Брейтбурга, автора знаменитой композиции «Петербург-Ленинград».

Из женских имен выделяются уже упомянутая Даздраперма, Даздрасмыгда («Да здравствует смычка города и деревни»), Дотнара («дочь трудового народа»), Лапанальда («лагерь папанинцев на льдине») и Зипанальда («зимовка Папанина на льду»), Оюшминальда («Отто Юльевич Шмидт на льдине»), Заклемена (от слова «заклейменный» из первой строки гимна «Интернационал»), Любистина (от словосочетания «люби истину»; имя зафиксировано в 1926 году в Ленинграде), Социала (от «социализм»; Социала Иосифовна Матюкевич в 1960-х годах актриса Минского ТЮЗа), Правдина (от названия газеты «Правда»), Ноябрина (в честь 7 ноября, дня Великой Октябрьской социалистической революции, – так по-настоящему звали родившуюся в 1925 году Нонну Мордюкову).

Традиция была продолжена в 1960-х годах, когда СССР занимал ведущие позиции в космической отрасли: появились такие новые имена, как уже упомянутый Перкосрак, а также Урювкосм («Ура, Юра в космосе!») и Ватерпежекосма («Валентина Терешкова – первая женщина-космонавт»).

Чуть раньше в загсах страны было зарегистрировано замечательное имя Кукуцаполь, которое расшифровывалось как «Кукуруза – царица полей».

Российские СМИ

***

Не отставали в плане необычных имен и в Абхазии. Мне приходилось встречать в Сухуме и других городах, районах республики людей различного возраста с именами: Солдат, Майор, Киндза, Графинка, Лампа, Мост, Валюта, Девочка, Портрет.

В начале 70-х годов ХХ века после просмотра итальянского фильма «Операция «Святой Януарий» некоторые сухумские мамочки давали своим детям официальные имена Дуду, Пепино.

Но из-за необычных имен некоторые граждане были узнаваемы на улицах г. Сухума, и их ни с кем не путали. Имена говорили сами за себя – Мэлор (Маркс, Энгельс, Ленин, Октябрьская Революция), Марлен (Маркс, Энгельс) и уважаемая гражданка Сталина.

Видимо, некоторые родители, давая такие имена, хотели, чтобы их дети в обществе как-то выделялись. А может, есть другие причины.

Что сказать, если, например, за минувший год в Москве зарегистрированы чудесные детишки по имени Ангел, Миллионер, Тюльпан, Принц, Жужжа и Авиадиспетчер.

В начале 2021 года в Российской Федерации самыми популярными детскими именами стали София, Артем, Михаил.

Юрий КУРАСКУА

Номер: 24-25Выпуск: 4028-4029Рубрика: обществоАвтор: Российские СМИ, Юрий КУРАСКУА