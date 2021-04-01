НАВЯЗАТЬ ДЕМОКРАТИЮ СИЛОЙ

Наша история. Читая архивы

В 1918 г. Грузия предполагала, что Абхазская республика может превратиться со временем в самостоятельную государственную единицу. Чтобы этого не допустить, она всякими «политическими методами» старалась этому препятствовать. Со стороны Тбилиси шел самый откровенный диктат по отношению к Абхазии, как ей жить и развиваться. Некоторые архивные протоколы Абхазского Народного Совета наглядно показывают, что представлял в то время наш «демократический» сосед. Сегодня их желания другие?

Юрий КУРАСКУА

Протокол № 55 заседания Абхазского Народного Совета, состоявшегося 18 июля 1918 года под председательством В. А. Шервашидзе. Речь представителя Грузии о выводе грузинских частей из Абхазии.

На заседании присутствовали: В. А. Шервашидзе, М. Цава, Р. И. Какуба, А. Инал-ипа, Барцыц, Хакки Авидзба, Г. Д. Туманов, М. Багапш, Л. Картозия, Г. М. Ахба, С. П. Басария, Осман Киут, Д. Маршания, В. Гурджуа, В. А. Шервашидзе, Д. И. Гулия, Р. Г. Басария, С. П. Басария, Г. Аджамов, В. К. Шервашидзе, Мелашхия, Д. Шервашидзе и прибывший на заседание представитель Грузии И. И. Рамишвили.

Заседание началось в 8 час. 25 мин. вечера.

Заседание закончилось в 2 часа ночи.

Слово предоставляется И. И. Рамишвили, который завтра едет в Тифлис для доклада правительству о событиях и положении в Сухумском округе. И. И. Рамишвили рисует создавшееся положение настолько серьезным, что считает необходимым немедленно предупредить об этом здешние руководящие круги и грузинское правительство для принятия решительных мер, иначе все погибнет. Далее он рисует положение России, Закавказья и Грузии, полагает, что все надлежало бы решить демократии и описывает, как к этому отнеслись анархисты (Ленин и Ко).

Затем он переходит к обсуждению задач грузинской демократии и говорит, что демократизм в Грузии усиливается и ведет грузин к благополучию. Указывает на то, что демократия сейчас поддерживает Грузинскую Демократическую Pecпублику, и что если в Грузии будут добиваться самодержавия, то грузинская демократия сумеет ответить реакционерам не только словами, но и делом. Абхазский народ рассматривается не как нация, которая должна быть ниже и хуже, а как одно целое с грузинским народом... Поэтому необходимо единение и с абхазским народом для обоюдной совместной работы на благо демократии. Кроме этого, представляется опасность со стороны узко-националистических и шовинистических элементов, которые, объединившись с так называемыми «большевиками», могут пойти рука об руку против демократизма. Затем И. И. Рамишвили переходит к тому отношению, которое ему пришлось встретить в Абхазии. Умы абхазского народа настроены против грузинской демократии и ее представителей, про которых была пущена сплетня, что они будто бы несут рабство и порабощение абхазскому народу. Идет сильная агитация против целей Грузии, против всего того, что несет собой свободная демократическая республика... Положение рисуется таким, что несомненно нужно отозвать отсюда грузинские войска, а потому он едет в Тифлис для доклада по этому поводу, так как лучше заблаговременно отозвать войска, чем ждать кровопролития...

ЦГАА, ф. 39, д.3, л.9.

Протокол № 58 заседания Абхазского Народного Совета, состоявшегося 25 июля 1918 года. О введении грузинского языка в Абхазии, как вмешательстве в полномочия АНС.

На заседании присутствовали: В. А. Шервашидзе, А. Инал-ипа, Д. Маршания, Д. Эмухвари, Гесуб Кобахия, Р. И. Какуба, Г. Аджамов, В. К. Шервашидзе, Р. Г. Басария, В.Гурджуа, Осман Киут, Алхаз Цвижба, М. Цава, Л. Д. Хонелидзе, Д. Шервашидзе, Хаки Авидзба, С. П. Басария, Дзидзария и вновь избранные и переизбранные члены от Гудаутского и Гагринского участков Барциц, Ахба, Агрба А. А., В. 3. Ампар, Г. Д. Туманов, Кецба, Кокония, Ашхацава, Д. Алания, Вас. Хасая, Абашидзе, Шахан Бутба, Дзкуя и Д. Авидзба.

1. По просьбе вновь прибывших членов Секретарем оглашаются договоры, заключенные между Советом и Правительством Грузии, причем выражено ими желание, чтобы договоры были переведены на русский язык, отпечатаны и разосланы по всем общинам, на что Председатель ответил, что их желание будет удовлетворено.

2. Вопросы о национализации правительственных учреждений.

Председатель говорит о значении национализации и полагает, что Абхазский Народный Совет не должен становиться на ложный путь, и те из чиновников, которые захотят продолжать службу здесь, должны быть оставлены, и вообще думает, что грузинификация должна быть нами отвергнута, если даже из-за этого придется порвать связь с Грузией. Говорит о том, что нам нужны люди и специалисты, нация для нас не должна играть никакой роли и пасынков у нас не должно быть. Говоря далее о необходимости сокращения штатов, останавливается на том, что сокращение не должно быть в ущерб какой-либо нации.

Секретарь оглашает телеграммы из Тифлиса о национализации почтово-телеграфных учреждений и порядке увольнения служащих. Большинство членов говорит о том, что согласно договору Грузия не может вмешиваться во внутреннюю нашу жизнь, а потому дело Совета решить вопрос о национализации, отвергнуть приказ грузинского Правительства и ввиду интернациональности нашего края оставить государственным языком русский, впредь до того, пока национализацию можно будет произвести на своем родном языке.

В. К. Шервашидзе предлагает снестись с правительством и сообщить, что дело национализации в Абхазии принадлежит Абхазскому Народному Совету, и чтобы вообще всякое распоряжение Правительства проходило через Совет, а не непосредственно в учреждения.

Председатель предлагает следующую резолюцию: Абхазский Народный Совет, заслушав доклад о национализации правительственных учреждений в Абхазии, постановил: находя вполне целесообразным национализацию учреждений вообще, Абхазский Народный Совет не находит пока возможным и целесообразным проводить ее в пределах Абхазии...

Г. Д. Туманов требует более определенного заявления для правительства о том, что хозяином земли здесь является Абхазский Народный Совет, и потому они должны позаботиться об этом, а не Грузия, так как согласно договору она не имеет права вмешиваться в наши внутренние дела.

Председатель говорит, что по этому поводу он лично снесется с Правительством Грузии и напомнит о заключенном договоре.

Председатель, суммируя все предложения резолюции, оглашает их:

Указать Грузинскому Правительству, что национализация в Абхазии может быть проведена только Абхазским Haродным Советом; в принципе одобряя национализацию, Совет находит, что ввиду интернациональности края, должен пока остаться в пределах Абхазии государственным языком – русский.

Потребовать от всех чиновников правительственных учреждений подписку о том, что они обязуются служить Абхазскому Народному Совету и в отношении его будут нести ответственность как перед Верховным органом края. Лица, которые не найдут возможным такового обязательства дать, подлежат немедленному увольнению с выдачей ликвидационного вознаграждения.

Абхазский Народный Совет, находя необходимым сокращение штатов, постановил объявить для всеобщего сведения, что на территории Абхазии не может быть допущено увольнение служащих по национальному признаку. Учебные заведения призваны обслуживать население того края, где они находятся, а потому вопрос о национализации предоставить исключительно населению, за исключением гимназии и других городских учебных заведений, решит Абхазский Народный Совет.

Председатель предлагает расчленить эти вопросы и ставить первым на обсуждение вопрос о махаджирах и объясняет суть просьбы кодорцев. Слово предоставляется Бутба, который заявляет, что гудаутцы ничего против не имеют к возвращению махаджир, а наоборот, это их желание, чтобы эмигранты-абхазцы возвратились и были бы легализированы.

Председатель заявляет, что об этом неоднократно были вынесены постановления Совета, но только нужно ждать решения Константинопольской конференции по этому поводу.

В настоящее время Абхазский Народный Совет относительно тех своих братьев и других, приехавших с ними, находящихся в настоящее время в Кодорском участке, постановил вызвать их в Сухум, и Совет разберется в них, причем неприкосновенность их жизни Советом гарантируется.

Поручить Военной секции послать офицеров в Кодорский участок, чтобы собрать их и привезти в Сухум не позже воскресенья 28 июля.

Делегатами Совета на Кодорский сход командируются Кобахия, Маршания и Осман Киут.

Редакция благодарит своего читателя Индико КИУТ за предоставленные материалы

Номер: 24-25Выпуск: 4028-4029Рубрика: политикаАвтор: Юрий КУРАСКУА, редакция благодарит своего читателя Индико КИУТ за предоставленные материалы