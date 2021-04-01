АБХАЗИЯ ПОМНИТ

ПАМЯТЬ

В ночь с 27 на 28 марта 2021 года скоропостижно скончался бывший командующий Коллективными силами СНГ в зоне грузино-абхазского противостояния, генерал-лейтенант Евтеев Александр Николаевич, 1953 г. р. На посту командующего Евтеев внес большой вклад в поддержание мира в зоне конфликта. Абхазский народ выражает искренние соболезнования семье покойного и всегда будет помнить генерала А.Н. Евтеева как образец бескорыстного и честного исполнения воинского долга. Вечная память!

Номер: 24-25Выпуск: 4028-4029Рубрика: политикаАвтор: Соб. инф.