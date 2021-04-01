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01.04.2021
Номер: 24-25
Выпуск: 4028-4029
Рубрика: политика
Автор: Соб. инф.
АБХАЗИЯ ПОМНИТ
ПАМЯТЬ
В ночь с 27 на 28 марта 2021 года скоропостижно скончался бывший командующий Коллективными силами СНГ в зоне грузино-абхазского противостояния, генерал-лейтенант Евтеев Александр Николаевич, 1953 г. р. На посту командующего Евтеев внес большой вклад в поддержание мира в зоне конфликта. Абхазский народ выражает искренние соболезнования семье покойного и всегда будет помнить генерала А.Н. Евтеева как образец бескорыстного и честного исполнения воинского долга. Вечная память!
Номер: 24-25
Выпуск: 4028-4029
Рубрика: политика
Автор: Соб. инф.