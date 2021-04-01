Когда ожидать российскую вакцину «Спутник V»?

На просторах интернета встречаются новости, где говорится, что Абхазия готова принять вакцину от Грузии. Эта информация никого не оставила безучастным, и пользователи социальных сетей начали бурно обсуждать эту тему.

Чтобы поставить все точки над «i» и выяснить, где правда, а где вымысел, мы взяли комментарий у пресс-службы Президента РА: «Это очередная пиар-акция грузинских властей. Мы не нуждаемся в помощи Грузии и ее властей, и не намерены рассматривать их предложение. В вопросе вакцинации населения нам оказывает помощь наш друг и стратегический партнер – Российская Федерация. Скоро в Абхазии начнется вакцинация населения одним из препаратов, разработанных российскими учёными. По этому вопросу мы ведём переговоры с нашими российскими друзьями. Эффективность российской вакцины уже доказана на практике. Что касается предложения грузинской стороны, то мы не намерены его рассматривать и не намерены приобретать вакцины, разработанные в других странах».

По словам пресс-секретаря главы республики Марианны Квициния, в ближайшее время Президент Абхазии Аслан Бжания планирует посетить Москву с рабочим визитом, после чего мы узнаем точные сроки поставки и количество единиц вакцины «Спутник V».

Милана ЖИБА

Номер: 24-25Выпуск: 4028-4029Рубрика: политикаАвтор: Милана ЖИБА