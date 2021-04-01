ХРАНИТЕЛЬНИЦЕ НАРОДНОГО ДОСТОЯНИЯ – 100 ЛЕТ!

Поздравление

Целиком могу отнести к себе знаменитое утверждение Горького, что «всему хорошему, что есть во мне, я обязан книгам»... Так оно и есть, ибо чтение – главный фактор культурного и духовного обогащения человеческой личности; основной элемент образования, побудитель нравственного совершенства – словом, всего, чего так не хватает в последнее время нашему обществу, испытывающему серьёзный духовный и нравственный кризис...

И вот в такое нелёгкое время Национальная библиотека Абхазии имени И.Г. Папаскир, являющаяся главнейшим очагом культуры, хранительницей духовного наследия народа Абхазии, несёт очень нелегкую, но благороднейшую культурную и просветительскую миссию приобщения людей к чтению, к книге...

Вековой юбилей Национальной библиотеки Абхазии воспринимаю как общенародный и свой личный праздник. Как человек, еще в раннем детстве научившийся читать, убеждён, что всему достигнутому мной за более чем восемь десятков лет жизни я обязан книгам. Я сам активный пользователь Национальной библиотеки и очень жалею, что по состоянию здоровья в день 100-летия библиотеки не смог лично поздравить её замечательный коллектив во главе с моим земляком – односельчанином, беззаветным энтузиастом и энергичным организатором библиотечного дела Борисом Шаликовичем Чолария. Поэтому хочу через газету поздравить сотрудников Национальной библиотеки, всех библиотекарей страны, читателей Абхазии с этим замечательным юбилеем.

Желаю, чтобы их нелёгкий труд был достойно оценен государством и обществом. Пусть всегда сопутствует им успех в их беззаветном служении её величеству книге. Пусть с каждым днём возрастает армия читателей в библиотечных залах.

С юбилеем вас, дорогие друзья!

П.Б. АЛАН, заслуженный работник высшей школы РА, заслуженный работник сельского хозяйства РА, почётный профессор АГУ, кавалер ордена «Ахьдз-Апша»

Номер: 24-25Выпуск: 4028-4029Рубрика: обществоАвтор: П.Б. АЛАН, заслуженный работник высшей школы РА, заслуженный работник сельского хозяйства РА, почётный профессор АГУ, кавалер ордена «Ахьдз-Апша»