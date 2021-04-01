СБЕРБАНК АБХАЗИИ: ОЧЕРЕДИ СВЕДЕНЫ К МИНИМУМУ

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Российские пенсионные выплаты в Абхазии с 17 августа 2020 года перестали начислять на банковские карты. Получить деньги стало возможным исключительно в кассах отделений Сбербанка при предъявлении удостоверения личности самого пенсионера или его законного представителя, действующего на основании доверенности. Всего в Абхазии более 48 тысяч пенсионеров, из них российскую пенсию получают более 30 тысяч человек. Создавшуюся ситуацию и её дальнейшее разрешение комментирует заместитель председателя правления Сбербанка Абхазии, кандидат экономических наук Георгий Абухба.

Георгий Вячеславович Абухба – после окончания Сухумской средней школы №4 поступил на факультет мировой экономики Всероссийской академии внешней торговли в Москве, затем в 2009 году в аспирантуру Российской академии госслужбы. С января 2013 г. пять лет работал на различных должностях в Нацбанке РА. С 2018 года занимает должность заместителя председателя правления Сбербанка Абхазии.

– Сбербанк Абхазии получил письмо от Министерства социального обеспечения с предписанием о прекращении выдачи пенсий и иных социальных выплат через банкоматы. Это было вызвано тем, что некоторые люди продолжали снимать пенсии за своих родственников, которые уже ушли из жизни. Факты недобросовестного использования были зафиксированы и в отношении пенсионеров, получавших абхазскую пенсию. Вследствие этого было принято решение, что выдача пенсий будет осуществляться исключительно в отделениях Сбербанка. В отличие от банкоматов, которые работают круглосуточно и без выходных, отделения банка осуществляют обслуживание клиентов в рабочие дни с 9.30 до 16.30, соответственно, время на получение пенсий сократилось, увеличилась нагрузка на сотрудников отделений. К тому же добавились и другие негативные факторы – веерные отключения электроэнергии и пандемия коронавирусной инфекции. Нам даже пришлось закрыть на карантин одно из отделений Сбербанка, в котором сотрудники заболели ковидом.

В этой ситуации руководством Сбербанка стали предприниматься всевозможные меры для того, чтобы не допустить столпотворения людей в очередях. Был составлен график выдачи пенсий, согласно которому все пенсионеры были разделены на шесть возрастных групп. К работе было привлечено максимальное число сотрудников. Кроме того, в столице был расширен функционал дополнительного офиса Сбербанка, расположенного напротив городского управления ГАИ. Поскольку в период выдачи пенсий наибольшее скопление людей наблюдается, как правило, в утренние часы, мы рекомендовали, по возможности, обращаться за получением пенсий во второй половине дня. Учитывая неблагоприятную эпидемиологическую обстановку, Сбербанк Абхазии обратился к населению с просьбой соблюдать социальную дистанцию и использовать защитные маски.

Следует отметить, что сумма ежемесячных поступлений российской пенсии в Абхазию превышает 300 миллионов рублей. И даже до введения нового порядка начисления пенсий, несмотря на разветвлённую сеть банкоматов, всё равно создавались очереди. Это объясняется тем, что у большинства пенсионеров пенсия является единственным источником дохода, на которую они живут целый месяц. Это те деньги, которые они с нетерпением ждут. Однако с введением графика получения пенсий очереди сократились, и выплата пенсий проходит без того ажиотажа, который был раньше.

Отделения Сбербанка есть в каждом городе Абхазии. Что касается отдаленных сёл республики, то их обслуживают выездные кассы. Это бронированные спецмашины с оборудованием, которые развозят исключительно пенсию и выдают её населению. Например, в Гудаутском районе такая машина обслуживает 18 сёл, в Очамчырском районе – 15 сёл.

Хочу также отметить, что задержка выдачи абхазской пенсии не связана с работой Сбербанка Абхазии. Списки постоянно обновляются по причине перерегистрации и получения новых бланков абхазских паспортов. Как только поступает финансирование, на следующий рабочий день происходит зачисление на счета пенсионеров.

На сегодняшний день дела обстоят следующим образом. В начале февраля этого года состоялось расширенное заседание Кабинета Министров республики под председательством Президента РА Аслана Бжания. На нём рассматривалась возможность возобновления выдачи пенсий и пособий гражданам Абхазии через банкоматы. Было принято решение о том, что с марта 2021 г. начисление абхазской пенсии и иных социальных выплат будет вновь осуществляться на банковские карты. Речь идет о категории пенсионеров, не являющихся получателями российской пенсии. Пенсионеров, которые получают только абхазскую пенсию, пособия и различные выплаты, в республике около 20 тысяч человек. Возобновление выплат через банковские карты позволит пенсионерам получать пенсии в любое удобное для них время в банкоматах.

Публикацию подготовила Русудан БАРГАНДЖИЯ

Номер: 24-25Выпуск: 4028-4029Рубрика: обществоАвтор: Русудан БАРГАНДЖИЯ