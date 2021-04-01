ВЕКОВОЙ ЮБИЛЕЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ

29 марта 1921 года считается официальной датой создания в Абхазии первого государственного библиотечного учреждения. Значит, очевидно, что в этом году Национальная библиотека Абхазии отмечает свой вековой юбилей. Не берусь в рамках газетной статьи излагать столетнюю историю главного книгохранилища страны. Это заслуживает серьёзного обширного исследования. Считаю более актуальным и полезным поговорить о дне сегодняшнем Национальной библиотеки Абхазии, главным образом, о трудностях и проблемах, которых, увы, в нашей работе предостаточно. И даже юбилей – не повод для некоего народного отчёта об успехах и достижениях. Предпочитаю, чтобы оценку деятельности библиотеки давали её читатели.

Что же касается исторического аспекта предстоящего юбилея, следует особо отметить, что уже через три недели после освобождения Абхазии от тогдашней грузинской, как это принято было говорить, меньшевистской оккупации, а фактически – возрождения абхазской государственности, было принято постановление о создании государственного библиотечного учреждения. Это свидетельство того, какое значение придавали развитию библиотечного дела тогдашние руководители Абхазии – Н. Лакоба, Е. Эшба, Н. Акиртава и др., как глубоко понимали они важность библиотеки для государства. Пример, достойный подражания. Это я не в упрёк. К сожалению, в общественном сознании крайне стойким и живучим оказался стереотип о библиотечной работе, как всего лишь о выдаче и приёме книг, и ничего больше… В советское время данная сфера финансировалась по так называемому «остаточному принципу». Впрочем, тогда «остаточности» этой хватало на очень многое, и библиотечная сфера была весьма благополучной, хотя при этом зарплата библиотекарей оставалась одной из самых низких в СССР. Вот и сложилось мнение о библиотечной работе как о непрестижной, несложной, не требующей особых знаний и навыков. Эти стереотипы приходится ломать до сих пор, доказывая обратное. И жаль, что они распространены не только в обывательской среде. Что стоит, к примеру, такой факт, что директор Национальной библиотеки не является членом коллегии Министерства культуры, а в штате того же министерства нет квалифицированного специалиста по библиотечному делу… Это не жалоба, а констатация факта, иллюстрирующая всё те же стереотипы…

Деятельность национальной библиотеки после Победы в Отечественной войне народа Абхазии условно можно разделить на несколько периодов. Начальный – спасение понесших невосполнимый ущерб в ходе военных действий и грузинской оккупации библиотечных фондов, а так же имущества. Тогда спасли, что можно была спасти, и наладили регулярную работу уцелевших библиотечных учреждений. Многие вопросы при тяжелейшей в то время экономической ситуации решались, скажу без ложной скромности, по моей инициативе. Путём налаживания контактов с библиотечными учреждениями России удавалось частично восстановить и пополнить книжные фонды; через функционирующие в Абхазии международные, неправительственные и иные организации получали кое-какое оборудование, делали небольшие ремонтные работы.

Опять же при помощи россиян смогли принимать участие в различных библиотечных форумах, организовать процесс повышения квалификации библиотечных работников; по мере возможности осваивать и внедрять новые библиотечные технологии, что позволило не допустить фатального отставания от мировых тенденций развития библиотечного дела. Надо ли говорить, каких трудов это стоило в условиях международной непризнаности, политической, экономической и информационной блокады Абхазии. Сейчас, по прошествии времени, можно утверждать, что именно в библиотечной сфере впервые информационная блокада если и не была прорвана, то некоторая брешь в ней образовалась. Но это к слову…

На этот же период пришлись ещё два основополагающих достижения в библиотечной деятельности: обретение библиотекой статуса «Национальная», а главное – принятие Парламентом законов РА «О библиотечном деле» и «Об обязательном экземпляре», к разработке и своего рода «лоббированию» которых коллектив Национальной библиотеки приложил немало усилий. Жаль только, что до сих пор не удаётся добиться безусловного исполнения этих законов, но это болезнь общая, не только библиотечная.

И конечно же, новый, качественно иной этап в развитии библиотечного дела Абхазии наступил после признания государственной независимости нашей страны Российской Федерацией. Благодаря этому стали возможны капитальная реконструкция здания Национальной библиотеки РА им. И. Г. Папаскир и оснащение её необходимым оборудованием и инвентарём за счёт средств Российской Федерации. Должен признаться, что в этом также есть толика моей личной инициативы. По крайней мере, я долго убеждал Посла России в Абхазии С. В. Григорьева в необходимости включения библиотеки в список объектов Инвестиционной программы содействия России Абхазии… Однако столь радостное событие породило весьма острую для нас проблему…

Дело в том, что еще в 1994 году в силу хорошо понятных причин штатное расписание Национальной библиотеки Абхазии было сокращено до возможного в тех условиях минимума. Вполне понятно, что в нынешних условиях значительно увеличился объём работы исходя из наличия нового оборудования и здания, однако штатное расписание осталось прежним, усеченным. А многочисленные наши обращения в вышестоящие инстанции о предоставлении новых штатных единиц, в том числе столь необходимых системных администраторов, специалистов компьютерных технологий и многих других, остаются без ответа. Год от года мы получаем всё ту же смету расходов, всё с тем же штатным расписанием. Более того, систематически возникают разговоры о некоей «оптимизации», а попросту говоря, сокращении штатов. А куда нам ещё сокращаться? Вот и выкручиваемся как можем…

Раз уж речь зашла о проблемах, обозначу ещё некоторые из них. Недостаточное финансирование влечет за собой и крайнюю недостаточность в комплектовании фонда новыми изданиями, главным образом российскими: учебной, справочной и иной литературой, читательский спрос на которую очень высок и которую необходимо приобретать за пределами Абхазии. Причём систематически, на постоянной основе. Но средств на это выделяется крайне мало. Не буду называть количество приобретённых за последние 25 лет изданий, оно практически никак не удовлетворяет читательских запросов. Цифра вынужденных отказов гораздо выше…

Современная библиотека немыслима без использования инновационных технологий, открывающих доступ к мировым библиотечным ресурсам. А мы до сих пор не можем приобрести лицензию на пользование соответствующими библиотечными программами. Кое-чем, конечно, пользуемся, но «полулегально», благодаря хорошему отношению российских коллег и всё той же собственной инициативе. Но вечно так не может продолжаться…

К числу нерешённых проблем можно также отнести и отсутствие в Национальной библиотеке служебного автотранспорта, вопросы содержания и технического обслуживания здания; не удаётся нам организовать систематическую подписку на периодические издания РФ; процесс обучения библиотечным специальностям в учебных заведениях Абхазии. Видимо, продолжает действовать пресловутый стереотип отношения к библиотечной сфере…

А между тем в государствах так называемого «постсоветского пространства» в последние десятилетия пришло осознание того, что Национальная библиотека является одним из символов государственности, важнейшим культурным, духовным, информационным центром страны. Потому в таких государствах, как Россия, Белоруссия, Азербайджан, Киргизия и др., перестали экономить на библиотечной сфере. Это видно по тому, как руководители этих стран зачастую проводят важнейшие международные встречи в национальных библиотеках. Опять же пример, достойный подражания…

Порой с горечью приходится слышать, причём даже от людей очень образованных, рассуждения о том, что зачем вообще нужна библиотека, когда есть интернет, где можно найти любую информацию… Однако опыт нашей работы позволяет утверждать, что печатная книга по-прежнему востребована. К тому же, существует «факт медицинский», что именно чтение книг способствует развитию мышления, интеллектуальному развитию… Потому популяризация книги, продвижение чтения остаётся главнейшей нашей задачей…

Какая-то «неюбилейная» получилась статья. Ну да ладно, надеемся, что когда минует пандемия коронавируса, 100-летие библиотеки будет отмечаться широко и торжественно. А пока скажу так – мы работаем. И к радости нашей всё чаще в публикуемых материалах различных библиотечных, в том числе и самых представительных и важных, форумов, печатаются нами доклады и сообщения. Всё чаще слышим мы от посещающих Абхазию сотрудников ведущих библиотечных учреждений России и других стран, что и у нас есть чему поучиться. Согласитесь, это кое-что значит, кое о чём говорит.

100-летие Национальной библиотеки – наш общий праздник. Я от всей души поздравляю всех библиотечных работников, всех наших читателей. Будем совершенствоваться сами и совершенствовать окружающий нас мир. Здоровья и успехов вам!

Б. Ш. ЧОЛАРИЯ, директор ГУ «Национальная библиотека Республики Абхазия им. И. Г. Папаскир», заслуженный работник культуры Республики Абхазия

Номер: 24-25Выпуск: 4028-4029Рубрика: обществоАвтор: Б. Ш. ЧОЛАРИЯ, директор ГУ «Национальная библиотека Республики Абхазия им. И. Г. Папаскир», заслуженный работник культуры Республики Абхазия