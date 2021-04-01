МЕСТО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ДОСУГА

29 марта Государственному учреждению «Национальная библиотека Республики Абхазия им. И. Г. Папаскир» исполнилось сто лет

Современная библиотека – не просто книгохранилище. Это, прежде всего, центр интеллектуального досуга. Нередко по уровню библиотеки судят о городе. В относительно небольшом Сухуме – огромная современная библиотека. Максимальные удобства, новейшее технологическое оснащение, интересные архитектурные решения, система климат-контроля, прекрасное месторасположение. А еще – за стенами уютных светлых залов библиотеки плещет Черное море…

Споры о том, что сегодня нужнее – цифровой носитель или бумажная книга – не утихают. Возможно, главное отличие состоит в том, что библиотека благодаря наличию изданий, которые были в руках прямых предков, хранит родовую память. Если же библиотека имеет почтенный возраст, то возможно установить связь времен в родовой цепи поколений. Как результат – четкая самоидентификация, чувство корней. Зов земли родной в человеке не заглушить.

Самый круглый юбилей

– Нам в этом году исполняется сто лет, – рассказал газете «Республика Абхазия» директор Национальной библиотеки РА, заслуженный работник культуры Борис Чолария. – Основана Сухумская центральная библиотека 15 марта 1921 года отделом народного образования Ревкома Абхазии. Примечательно, что советская власть в Абхазии была установлена в начале марта век назад, и уже 29 марта была открыта первая читальня Сухума. Поэтому Национальная библиотека отмечает юбилей именно в этот день. – В настоящее время в книжном фонде хранится 150 000 периодических изданий и 331 000 наименований универсального фонда. Вы можете «отправиться» в прошлое, открыв на мониторе страницы газеты «Апсны» и «Республика Абхазия», которая ранее называлась «Советская Абхазия», но уже в современном цифровом формате.

Библиотеку – возродить!

– В том, что Национальная библиотека отреставрирована, сделан капитальный ремонт зданий, мы благодарны нашему Первому Президенту Владиславу Ардзинба, общественным организациям и, конечно же, Чрезвычайному и Полномочному Послу России в Абхазии Семену Григорьеву, который совершенно справедливо считает, что библиотека – основа культурного суверенитета любого государства, – рассказал Борис Чолария. – Когда я обратился к послу за помощью, наш объект был 49-м в приоритетном списке на реконструкцию. Семен Григорьев сказал тогда: «Всячески буду способствовать, чтобы библиотеку возродить». После этого обращения наша библиотека поднялась на вторую позицию. Средства были выделены. Семен Вячеславович – наш почетный библиотекарь и всегда желанный гость, – заключает директор библиотеки.

Сегодня у входа в библиотеку можно увидеть на золоченой памятной доске: «Данный объект восстановлен за счет средств финансовой помощи Российской Федерации в 2015 г.».

Как Феникс из пепла…

После Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов Национальная библиотека возродилась как Феникс из пепла. И это не литературная метафора. Глядя на послевоенные фото со сгоревшими стеллажами, уничтоженными читальными залами, разрушенными вражескими снарядами стенами, становится в полной мере понятно – каких невероятных усилий потребовала реконструкция, реставрация и организация фондов от сотрудников библиотеки.

– Я пришел работать сюда в 1995 году, – вспоминает Борис Чолария. – В свой первый рабочий день 8 января я с помощью профессионального фотографа сделал фото ужасающего хаоса, который царил в библиотеке. Сотни тысяч книг приходилось очищать, реставрировать. Сегодня эти фото – уже история. За время реконструкции с августа 2012 года были поставлены 43 окна, отремонтированы крыша, полы, лестничные пролеты и многое другое… Чтобы вы понимали – здесь была полная разруха… Уже через полтора года открыли читальный зал. Инвентарный фонд составил 80 000 ед. Одной из главных задач на тот момент было восстановление утраченного фонда.

И все-таки помимо книг, главное богатство библиотеки – это дружный творческий коллектив. По мнению руководства библиотеки, каждый сотрудник незаменим. Среди них: заведующая отделом краеведения и Национальной литературы Ламзира Шинкуба, руководитель отдела читального зала Людмила Черевко, зав.отделом абонемента с сектором регистратуры Диана Гулиа, заведующая сектором периодики Мадонна Джопуа и многие другие сотрудники, кто ежедневно своим, не всегда приметным трудом, преумножает возможности библиотеки.

Борис Чолария поделился секретом, как можно приучить малышей к книгам.

– Я стараюсь не заставлять читать своих внуков. Заставлять не стоит… Они играют, а я читаю… Потом перечитываю. А на следующий день дети сами спрашивают: что же там дальше происходит по сюжету?

До того как принять руководство библиотекой, Борис Шаликович посвятил свою жизнь полиграфии.

– В моем становлении принимали участие уважаемые коллеги из различных библиотек России: Оксана Чувильская, Ирина Михнова, Ирина Веденяпина, Михаил Афанасьев… Наша библиотека является научно-методическим центром для библиотек всей Абхазии. Дружим с коллегами Донбасса, Южной Осетии, Тамбова, Москвы, Санкт- Петербурга…

Юрий Бжания, заместитель директора Национальной библиотеки Республики Абхазия, убежден: кроме хлеба насущного людям также необходима информация и хорошая литература.

Сегодня мы не видим ощутимого роста числа читателей несмотря на все созданные условия. Этот факт можно объяснить тем, что многие читатели сегодня дистанционно общаются с отделами нашей библиотеки. И это совсем другая статистика. Чем больше людей читают в библиотеках, будь то стационарно или удаленно – тем меньше преступников в тюрьмах.

И с этим трудно не согласиться.

Нина СПАССКАЯ

На снимке: на праздновании 100-летия Национальной библиотеки присутствовали министр культуры РА Г.Агрба и представители Россотрудничества в Абхазии.

Номер: 24-25Выпуск: 4028-4029Рубрика: обществоАвтор: Нина СПАССКАЯ