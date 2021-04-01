ВЕТЕРАН ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ НАРОДА АБХАЗИИ 1992-1993 ГОДОВ БЕСЛАН ДЖОПУА

Гражданин Апсны

Война – самое тяжелое и страшное слово из всех известных человечеству. Как хорошо, когда ребенок не знает, что такое авиационный удар, как звучит автомат, почему люди прячутся в бомбоубежищах. Однако жители Абхазии столкнулись с этим страшным понятием и знают о нем не понаслышке. И неудивительно, что за 28 лет об этом было написано много газетных и журнальных материалов, песен, стихов и рассказов. И каждый год накануне военных событий прошедшей войны, которые отмечаются в республике, мы, журналисты, ищем её героев, чтобы написать о них очерк, статью, и не замечаем иногда тех, кто работает рядом с нами. Тех, кто за эти годы ни разу не намекнул даже на то, что благодаря их героизму и мужеству мы сегодня живём под мирным небом. А рядом оказался скромный абхазский чиновник, который всю войну смотрел смерти в глаза, участвовал во многих боевых операциях, но никогда нигде не выставлял свои заслуги напоказ. И лишь недавно, накануне празднования Дня Победы, его наградили медалью «За мужество». Речь идёт о первом вице-премьере Абхазии, министре сельского хозяйства Беслане Цибовиче Джопуа. Он не сразу согласился на предложение редакции рассказать о своём военном прошлом. Однако позже мне удалось встретиться с ним, и нашу доверительную беседу ветеран войны начал так:

– В начале лета 1992 года в Абхазии никто не ощущал приближение войны. Информированные люди знали о её подготовке, обывателей настораживали слухи и сплетни. Но никто не мог предположить, что уже через два месяца войска госсовета Грузии окажутся в Абхазии и начнут раздирать её на куски и истреблять абхазский народ. Война – самое большое зверство, которое когда-либо изобрёл род человеческий. Подавляет мелкая несправедливость, подлость ближнего, разгул пороков и господство грубой силы. Но ко всему этому быстро привыкаешь, это выглядит страшным лишь вначале. Удивительно лишь, что человек так много может вынести! И всё же почти на каждом уцелевшем война оставляет свою печать.

Беслана Джопуа – патриота и великодушного человека знают почти все участники боевых действий на Восточном фронте Отечественной войны народа Абхазии. Никто о нём не писал. Наверное, потому, что защищал он свою Родину не ради славы и наград. А ведь Беслан Джопуа почти год воевал в «долине смерти» – так называли территорию между сёлами Тамыш, Кындыг и Моква солдаты противника. Именно на этом отрезке проходили кровопролитные бои за каждый посёлок, высоту, мост. И почти во многих из них участвовал Беслан Цибович. Его часто посылали на переговоры с противником.

…Война застала Беслана Джопуа в городе Очамчыре.

– На центральную городскую площадь въехали танки, грузовые машины, – вспоминает Беслан Цибович. – Из машин вышли около 30 человек и открыли огонь по абхазскому флагу, развевавшемуся над районной администрацией. А работники администрации грузинской национальности радостно встречали своих «освободителей». Все дороги были перекрыты местными грузинами. Они стали выслуживаться перед новой военной властью и отбирать машины у абхазцев. Добравшись до родного села Члоу, я сообщил родителям о том, что началась война. В спешном порядке для вооружённого противостояния создавались партизанские группы. В домах оставались растерянные старики, женщины и дети. Из села Кындыга приехал к нам в село Гурам Чакветадзе. Он собрал группу из наших односельчан. Затем была собрана группа и в селе Отапе. Приехал к нам Мираб Кишмария. Некоторое время мы находились на территории Моквского храма. Всё это происходило спонтанно, у нас не было оружия. Держали охотничьи ружья и один учебный автомат. И только в селе Тхине, где мы собрались, глава администрации села Хухут Шамба объявил, что мы начинаем партизанскую войну. Первый раз войска госсовета Грузии «отметились» в Члоу в праздник Успения Богородицы (Нанхуа). Они на трёх единицах военной техники въехали в село, сожгли несколько домов в Мокве, обстреляли школу и детский сад. Были погибшие. Через некоторое время были обозначены наши позиции в селе Мокве напротив села Цагеры и Араду, где я воевал под командованием Зазы Воуба. Первым командиром батальона был Даур Джопуа. В члоусском батальоне не было ни одного кадрового офицера.

Именно там и состоялся первый контактный бой, в котором участвовал Беслан Джопуа. Противник занимал позиции в селе Араду.

– Тогда ранили Отара Цвижба и убили Руслана Квициниа, – вспоминает Беслан Джопуа.

…Атаки продолжались своим чередом. Окрестный лес напоминал старую гребёнку: неровно торчали острые зубья разбитых снарядами стволов. Свежий снег успевал за день почернеть от взрывов. Позиции абхазских партизан всё ещё подвергались обстрелу. Передвигаться надо было торопливо, бегом. Снова готовились к освобождению тамышской трассы. И вот, наконец-то, долгожданный бой. Несмотря на неравные силы, солдаты вражеской стороны были выдворены из Абхазии.

– Мы победили не оружием, а духом, – вспоминает Беслан Джопуа. – Бои продолжались за каждый кусок земли. Подрывали мосты, просёлочные дороги, железнодорожные составы с оружием. Помню, как мы везли оружие из Гудауты в Тхину. Летели два самолёта АН-2. За штурвалом борта, где находился я, сидели Рома Тарба и Вячеслав Эшба. Пролетая ночью над селом Латой, они приглушили двигатели и начали снижаться. В этот момент я, можно сказать, стал прощаться с жизнью. Пролетев опасный участок, мы начали вновь набирать высоту. Так мы приземлились в Тхине и раздали оружие нашим ребятам.

Во время перемирия мы с Мирабом Кишмария на трёх машинах поехали в Гудауту. Эта поездка мне запомнилась особо. Владислав Григорьевич Ардзинба во время встречи с нами подарил мне пистолет и сказал: «Держитесь, ребята! На вашу долю выпало тяжкое испытание. Благодарю за мужество и героизм».

В семье Цибы Леварсановича Джопуа и Венеры Вартановны Ашуба было четверо детей: сын Беслан и три дочери. Трудно представить, каково было родителям отправлять единственного сына на войну. Однако в этой семье его воспитали мужественным человеком, истинным патриотом, для которого слово «Родина», «Отчизна» – не пустые звуки, а дорогие сердцу понятия. Его отец говорил, что есть в жизни человека события, над которыми время не властно. Более того, с годами, с новыми поколениями пережитое, переосмысливаясь, приобретает новую глубину. Отец Беслана работал водителем, мать преподавала в школе. Отец для него являлся символом его жизни, и память о нём будет жить в его сердце всегда, каждый час, каждую минуту. А мать он считает эталоном женского обаяния и природной красоты, уникальной хранительницей семейного очага, наделённой силой духа и великодушием. Единственного сына они, конечно, холили и лелеяли, и Беслан Джопуа также старался отдавать все свои душевные силы на любовь к ним.

Беслан Джопуа окончил члоусскую школу, затем Сухумский субтропический институт. Служил в Советской армии в инженерных войсках Волгоградской области, был военным водолазом. Уволился в запас в звании лейтенанта. Затем работал агрономом в члоуском колхозе. Работал в комсомольских и партийных органах Очамчырского района. А перед началом войны, когда зарождались в СССР коммерческие структуры, в Очамчыре был создан молодежный коммерческий центр, в котором работали начинающие предприниматели. Одним из них был и Беслан Джопуа. Когда началась война, ему исполнился 31 год.

После войны Беслан Цибович работал заместителем директора Очамчырской чаеразвесочной фабрики, директором коммерческого предприятия «Универсалторг». Был депутатом Парламента РА двух созывов от города Очамчыры, затем назначен министром сельского хозяйства. И сегодня он вновь министр сельского хозяйства, но и занимает ответственную должность в Кабинете Министров РА – должность первого вице-премьера Абхазии. Трудно ему приходится работать на сложном участке народного хозяйства. И как человек советской фармации он считает, что чувство ответственности никто не отменял. Он болеет за своё дело всей душой. И хотя пока не всё получается у нашего молодого государства, как требует сегодня наша жизнь, он надеется, что всё получится.

Беслан Джопуа и его супруга Инга Берулава в прошлом году отметили серебряную свадьбу. У них двое детей – дочь Элана, которая успела подарить им внука Амира, и сын Алан, который хочет продолжить дело отца. Он учится в АГУ на агроинженерном факультете. Элана окончила юридический факультет Московского финансового университета, возглавляет пресс-службу Верховного суда РА.

Так сложилась судьба гражданина Абхазии Беслана Цибовича Джопуа, патриота, бесконечно любящего свою Родину, землю, село, семью, который всегда служил своему Отечеству, не предавая идеалы и наказы своего отца.

Русудан БАРГАНДЖИЯ

Номер: 24-25Выпуск: 4028-4029Рубрика: политикаАвтор: Русудан БАРГАНДЖИЯ